戰機兩度遭共機雷達照射 日抗議

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎7日凌晨召開臨時記者會，指責共軍殲-15（J-15）戰機於6日傍晚起，兩度以雷達照射伴飛監控的航空自衛隊F-15J戰機，並對共機違反飛航安全行徑表達嚴厲譴責；日相高市早苗也表示遺憾，並強調將「冷靜與堅決應對」中共相關作為。

敦促中共克制不當作為

「日本放送協會」（NHK）報導，小泉於當地時間7日凌晨2時左右（約臺灣時間7日1時）召開臨時記者會，主動發布最新資訊，表示從共軍「遼寧號」航艦起飛的殲-15戰機，於當地時間6日16時32分左右，在沖繩群島東南方公海空域，以機載雷達對伴隨監控的空自F-15戰機進行間歇性照射，時間長約3分鐘；而同型的殲-15戰機，稍後又在當地時間6日18時37分至19時8分之間，再度對另1架F-15J戰機進行間歇性照射，時間總長更達30分鐘之久。所幸空自戰機與飛官均安然無恙，順利返回基地。

廣告 廣告

報導指出，防衛省統合幕僚監部曾於6日證實，偵獲「遼寧號」與3艘艦艇穿越沖繩群島宮古海峽，並研判其正持續執行艦載機起降演訓；因此小泉強調，空自戰機當時正按例行程序監控侵擾領空的共機動態，但共機以雷達遽然照射的行徑十分危險，已明確違反航空安全，他「深表遺憾」和強烈抗議；而高市早苗也於7日下午發表談話，敦促中共避免類似危險行徑，克制不當作為。