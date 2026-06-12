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歐洲國防合作再傳警訊！繼法德兩國合作的下一代戰機計畫（FCAS）因企業衝突宣告破局後，德國國防巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）執行長近日示警，雙方聯合研發下一代坦克的計畫，如今也面臨法國可能退出的危機。

根據德國媒體報導，旨在取代德國「豹2」（Leopard 2）與法國「雷克勒」（Leclerc）主力戰車的「陸軍地面戰鬥系統」（MGCS）計畫，目前前景堪憂。萊茵金屬（Rheinmetall）執行長 Armin Papperger 接受《週日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時坦言，雖然尚未定案，但該計畫確實存在「胎死腹中」的風險。

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Armin Papperger 指出，法國正計劃大幅削減該項目的預算，討論中的金額甚至不到原先規劃的一半。他警告，預算縮水將導致研發進度更加緩慢，目前參與計畫的企業僅收到2500萬歐元（約新台幣8.6億元）的資金，這對龐大的軍事研發案來說簡直是杯水車薪。該計畫原定於2040年左右服役，但目前進度已嚴重落後。

除了坦克與戰機計畫受阻，歐洲的軍事合作可謂波折不斷。德國《商報》（Handelsblatt）指出，由法、德、義、西四國聯合開發的「歐洲無人機」（Eurodrone）計畫同樣陷入動盪。法國達梭航太（Dassault）因不滿工作分配比例減少，正向空中巴士（Airbus）要求賠償，這讓歐洲各國試圖整合國防力量的雄心再度蒙上陰影。

原文出處：戰機合作剛破局 德軍火巨頭憂法德聯合坦克計畫也夭折

本文由AI協作，經編輯審核後發布