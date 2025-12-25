戰機噪音公害 村里補償兩樣情

近年兩岸情勢緊張，戰機起降頻繁噪音成為另類公害。（羅亦晽攝）

兩岸情勢緊張，國軍戰機起降次數激增，連帶頻頻發出噪音成為另類公害，國防部雖提供補償，但噪音防制區畫設以村里為界線，同巷住戶常因分屬不同村里，一邊可補償，一邊卻不能領。地方認為政府應增加不同科學研究方法，或以航道為中心點畫設噪音影響範圍，彌補制度不足。

國防部佳山與花蓮空軍基地，戰機清晨、晚間頻出勤，「轟隆隆」音爆響徹雲霄，嚴重影響秀林鄉、新城鄉、花蓮市及吉安鄉的生活品質。

花蓮航空噪音防制區依《機場周圍地區航空噪音防制辦法》畫定，由縣府環保局透過國軍實際監測噪音分貝、附近地形及土地使用情形，畫定等噪音線圖，只要等噪音線經過的村里就全部納入，國防部每年每人發補償金，一級60至65分貝450元、二級65至74分貝500元、三級75分貝以上600元。

花蓮縣議員魏嘉賢說，台鐵吉安站以西不在防制區，但以北、以東都在範圍內，相當不精準，噪音不會因村里別不同就消失，盼軍方跟縣府增加不同科學研究，彌補制度不足。

花蓮市民政里李小姐指出，家裡距機場5公里，每天飽受戰機音爆聲干擾，隔壁民意里、民享里都納入防制區，夾在中間的民政里卻沒有。吉安鄉東昌村長魏錦添說，東昌和仁里兩村以東里一街相隔，補助認定差異極大，須重訂標準或以航道當基準點訂定補助較合理。

花蓮環保局說，同街巷不同村，有人獲補償、有人卻沒有，多少會不平衡，但畫分標準依科學監測數據，各縣市依相同原則。

台東市石山部落與富岡里長期受空軍基地戰機噪音影響，石山部落社區發展協會總幹事宋博芳說，目前僅補助3萬元買冷氣，卻未考量後續高額電費，且僅限民國95年前入籍者，對後續搬遷同樣受噪音困擾的人很不公平。富岡里長曾阿粉也說，補助應改以人口數計算，並涵蓋租屋族，納入電費與生活成本。

空軍司令部說，空軍各機場都配合周圍學校及居民所反映考試及休息時段暫停飛訓，適時調整離場、到場高度，避免飛訓噪音影響安寧。