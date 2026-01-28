戰機模擬器技術做練習機！ 高鐵引入中科院模擬機「全部MIT」

台灣高鐵公司從今年起，在北、中、南三個運轉中心以及桃園運務大樓，增設「駕駛自學型模擬機」。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／高雄報導〕戰機的模擬器技術也能用在高鐵練習機！台灣高鐵公司從今年起，在北、中、南3個運轉中心以及桃園運務大樓，增設「駕駛自學型模擬機」，讓列車駕駛可以在運轉中心等待出勤的空檔，利用模擬機自主訓練。這項模擬機技術由中科院研發，曾用於國軍戰機飛行員的模擬器。

台灣高鐵公司即將在今年8月引入第一組新世代列車N700ST，目前正進行事前準備。高鐵列車駕駛可透過每年新增的32次練習(每季8次)，持續提升專業技能，進而更能因應突發狀況。

高鐵引入的全新「駕駛自學型模擬機」全部是本土設計製造，由中科院依照台灣高鐵累積近20年的訓練與運轉經驗，以及對營運安全的要求百分之百量身設計製造，一台要價250萬元。

高鐵新引入的駕駛自學型模擬機內建27套情境劇本、16項重大和常見的列車故障劇本，以及11項緊急應變事件例如空飄物纏繞電車線、異物入侵軌道、電力中斷等，搭配電腦自動評分功能，可讓駕駛獨自操作練習，並立即紀錄和檢視成績。

依照高鐵列車駕駛的訓練規定，除定期複訓外，每年需完成9次模擬機訓練，包含6次劇本練習及3次檢定。過往駕駛都必須利用勤務空檔前往桃園運務大樓完成訓練，自學型模擬機進駐3個運轉中心後，每位駕駛可就近完成每季8次、年度32次的新增自學練習，提升應變力及SOP操作程序。

自2023年起與中科院開始規劃設計模擬機，採用1比1仿造高鐵700T列車駕駛介面，自學桌台上設有行車電腦及擬真手把，更配備49吋大型曲面觸控螢幕，以最真實的操作手感，連結訓練與實務，增強駕駛學習記憶與訓練成效。

高鐵公司也透露如何成為高鐵駕駛，內部訓練時間要長達8個月，總計至少1174小時。訓練分兩階段，第一階段是(學科)，要在桃園運務中心進行4個月學科訓練，包括規章、軌道、電力、號誌等知識及模擬機演練。

第二階段是術科，要通過學科考試後，分發至北、中、南區運轉中心。由駕駛督導帶領進行「正線營運實車操作」，包含故障排除與緊急事件處理訓練，為期4個月。最終關卡需通過交通部舉辦的高鐵駕駛證照考試，才能正式上線。

