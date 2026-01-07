戰機裝自動防撞地系統 她爆：空軍7年0進度

▲花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700），6日晚19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海里處失聯。（圖／IDF經國號臉書授權使用）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。國民黨立委徐巧芯說，她接獲陳情，空軍自2018年開始評估加裝自動防撞地系統（AGCAS），結果到了2025年，系統裝機的進度是0，一架戰機都還沒完成。

徐巧芯說，她早在去年12月於立法院質詢時，就關切空軍現役戰機加裝AGCAS的進度。她強調，該系統能依戰機速度、航向與地形資訊，判斷是否有撞擊地面或海面的風險，先行警告飛行員，若未即時反應，系統將自動恢復飛行姿態與高度，避免憾事發生，對飛官安全極為關鍵。

徐巧芯指出，AGCAS計畫自2018年開始評估，屬於「鳳展專案」一環，國防部原規劃於2024年完成，但到了2025年，系統裝機進度卻仍是零，沒有任何一架F-16完成安裝。她質詢時，空軍參謀長李慶然曾回應，因美方測試與軟體問題，導致計畫延宕，全案須等到2027年才能完成全機隊佈線與裝機。

徐巧芯批評，國軍已支付相關款項，卻至今未完成裝機交貨，又出現美方軍購延宕情況，賴政府與國防部卻彷彿毫無警覺，令人質疑軍費究竟花到哪裡。她強調，這只是眾多案例之一，呼籲政府正視飛官飛行安全與裝備到貨進度；同時也為仍在搜救中的辛柏毅祈福，希望社會一起集氣，盼能傳來好消息。

