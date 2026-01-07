戰機防撞系統列「鳳展專案」 徐巧芯揭「已付錢、2024年要完成」：至今1架都沒裝

徐巧芯表示，去年12月已質詢過戰機防撞系統安裝進度。翻攝徐巧芯臉書



空軍上尉飛官辛柏毅昨天（1／6）駕駛空軍花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機，執行夜航訓練時，於花蓮豐濱鄉外海失聯，雖然有喊出「跳傘」，但徹夜搜救仍無所獲。對此，國民黨立委徐巧芯臉書今天（1／7）發文指出，再度接到飛官陳情表示防撞系統應該盡快安裝。徐巧芯說，去年12月就已質詢此案，更直指2018年軍方已將「防撞系統」列入鳳展專案，甚至我方都已經付了錢，至今卻一架戰機都還沒完成，質疑「我們軍費都花在什麼地方？」

徐巧芯發文指出，昨晚一架空軍F-16戰機在花蓮外海執行夜訓任務時失事，今天又有飛官來陳情防撞系統應該盡快安裝的事情。

徐巧芯解釋，這並非她第一次陳情、追蹤本案。徐巧芯說，去年12月在立法院質詢中，她關切空軍現役戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）的進度，自動防撞地系統極為重要，它能夠根據戰機速度、航向、地形資訊等，判斷飛機是否有衝撞地面、海面的可能，警告飛行員；若飛行員沒反應，機體將自動恢復穩定姿態及高度，避免飛機墜落。

徐巧芯說，這個計畫2018年開始評估，是鳳展專案的一部分，計畫持續多年，卻還不看到一個影，且根據國防部報告計畫要在2024年完成，結果到了2025年系統裝機的進度是0，一架戰機都還沒完成。

徐巧芯指出，空軍參謀長李慶然回覆她，因為美方的各種測試、軟體等問題造成計畫延宕，目前全案要等到2027年才能完成全機隊佈線、裝機完畢。

徐巧芯強調，這個自動防撞地系統案，我們國軍已經付了錢，卻根本沒有完成，到現在沒有半架F-16戰機完成裝機、交貨，又出現美方軍購延宕的狀況，而賴政府、國防部彷彿對這個狀況完全沒感覺，也不在乎，到底我們的軍費都花在什麼地方，我們又拿到什麼軍購？這只是其中一個例子，希望政府能夠更加重視軍人的飛行安全權益與裝備採購後的到貨與安裝進度。

徐巧芯最後也喊話，辛上尉仍在搜救中，還是請全國民眾，持續替他集氣祈福，我們都希望能收到好消息！

