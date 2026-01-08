戰機防撞系統0進度！國防部：美方還在測試

▲花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700），6日晚上19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海里處失聯。（圖／IDF經國號臉書授權使用）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。國民黨立委徐巧芯7日提到，空軍自2018年開始評估加裝自動防撞地系統（AGCAS），結果到了2025年，系統裝機的進度是0，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（8）日也質詢此事，痛批軍購採購交貨的延宕，已經成為飛官最大的風險來源。

國防部副部長鍾樹明答詢也說，同意黃國昌的說法。他也坦言，當時的軍購案有兩個專案，包括遠測遙控飛彈跟自動防撞系統，兩案子併在一起，一共是1402億元。至於防撞系統進度，他解釋，美方重新開發自動式防撞系統，必須要開發類比式跟數位式的，非控電腦同步來進行，目前在測試當中。

黃國昌回顧過去十年多起空軍飛官殉職事故，提到2018年吳彥霆少校、2022年陳奕少校相繼發生意外，如今2026年仍重演悲劇，F-16戰機已編列高額預算升級戰力，但飛安問題仍未獲根本改善。2018年事故後，國防部對外表示將全面檢討，並注意到美軍已在F-16上發展AUTO GCAS自動防撞系統，成功挽救12名飛行員生命，國防部也宣布要加裝系統，並獲立法院一致支持，追加106億元預算。

黃國昌表示，國防部當時規劃2022年完成飛測、2023年安裝完成，但之後多次跳票。他引用國防部送交立法院的解凍報告指出，2023年稱2024年完成測試，仍未落實。黃國昌不滿，立法院從未少給預算，但行政延宕與採購交貨遲滯，已成為飛官最大風險來源。

