戰機飛行員墜海搜救難度：冬季臺灣周邊海域落海風險的區域差異／蔡元鴻

蔡元鴻（亞太安全與軍事戰略分析人員）

討論臺灣周邊海域進入冬季氣候時，若飛行人員遭遇落海風險，輿論與分析多半聚焦於臺灣海峽水溫偏低所帶來的低體溫威脅。然而，若未同時納入花東外海（臺灣東部海域）的環境條件，相關評估恐流於片面。

如1月6日晚間花蓮外海 F-16 戰機（見圖）墜海事件（截至筆者發稿時，搜救行動仍在進行中，尚未確認最終結果），即反映東部海域搜救環境的高度複雜性。除即時搜救行動外，更有必要從長期環境變遷觀察：近年海水表面溫度（SST）整體暖化，特別是在臺海與東海淺水區，升溫速率快於全球平均，或可略為緩解低溫衝擊；惟冬季東北季風雖可能出現結構性弱化，強風事件頻率卻有增加趨勢，其對浪況與操作環境的影響，仍須一併納入評估。

在冬季型氣候條件下，臺海週遭海水溫度約為攝氏15至20度，受東北季風影響，浪況以短浪與亂浪為主，浪高常達2至4公尺。飛行人員落海後的主要風險，在於體溫迅速流失、肢體功能衰退與操作能力下降。依海巡署官方公布救援資料，在此類水溫條件下，落水人員在理想狀態下可維持數小時生理存活，但實務上可供搜救運用的有效時間，往往遠短於生理極限，尤其在落水後前1-2小時內，是否能完成定位與接觸，往往決定後續結果。

相較之下，花東外海水溫略高，約為18至23度，但其風險結構卻截然不同。花東外海受黑潮影響，流速顯著高於臺灣海峽，主流流速可達每秒1至1.5公尺，且流幅寬廣。加上太平洋長週期湧浪於冬季為常態現象，並在東北季風作用下進一步增強，使落海人員除需承受海浪拍擊外，亦可能在短時間內被快速帶離原始落海位置，導致搜尋範圍迅速拉長。

換言之，在東部外海，飛行人員往往在生理極限到達前，便已在空間上脫離有效搜尋範圍。再加上黑潮流系具有高度變異性，受聖嬰現象影響，流速與流向可能出現波動，提升漂移預測的不確定性；而東部陡峭的大陸棚與近岸深海地形，亦可能放大湧浪能量。冬季夜間的濕衣效應，更進一步加劇低體溫風險，使實際可用的搜救時間進一步壓縮。

此外，在冬季夜間或惡天候條件下，航空與水面搜救手段均受到浪況、風切、濃霧與能見度不足的結構性限制，救援可行性本身並非理所當然。從救援體系角度觀察，冬季飛行人員落海時，高度依賴國家搜救指揮中心協調的跨軍民搜救資源。

然而，夜間或惡劣天候下，航空器投放照明彈、標示煙霧或定位設備的效能，易受浪高與雲底高度影響；水面艦艇亦難以在高湧浪中精準接近單一目標。即便透過C-130等定翼機進行區域照明或標定，搜尋仍高度仰賴目視與即時通聯，顯示冬季海況下，搜救能力本身亦受環境條件的結構性制約。2025年12月中國大陸進行的海上應急搜救演練亦顯示，即便在近岸或淺水環境中，海況仍可能大幅壓縮有效搜尋窗口。

綜上，冬季時飛行人員落海風險，是自然環境、生理極限與搜救能力上限交織而成的複合挑戰。若評估模型仍侷限於單一水溫指標，恐難完整反映實際生存條件；唯有將夜間視度、海流漂移、濕衣效應及搜救資源的結構性限制一併納入，方能建構貼近現實的風險圖像。

面對氣候變遷帶來的事件，提升存活率的關鍵在於「縮短搜尋窗口」。除持續強化跨部會聯合搜救訓練外，亦應推廣具備高保溫效能的飛行裝備，及整合GPS定位功能的個人定位無線電示標（PLB）。回顧2022年嘉義布袋港案例可知，在環境條件高度不確定的情況下，「精準即時定位」與「跨軍民體系搜救」，仍是影響落海人員生存結果的最關鍵因素。（照片翻攝IDF經國號粉絲專頁）