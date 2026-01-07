戰機飛訓「跨子夜」難度倍增 易空間迷向海看成天

記者陳逸潔、曹勝彰／台中報導

中共軍機持續擾台，空軍為了強化夜間作戰實力，從2024年3月起恢復「跨子夜」訓練，也就是深夜起飛，任務延長至午夜12點過後。但相較白天，夜訓難度三級跳，飛行員得對抗疲勞，加上地面燈光微弱，很容易產生「空間迷向」，把海看成天，衍生意外。

戰鬥機在黑夜中起飛。

戰機夜色中啟動，這是2022年空軍在花蓮基地進行F16夜訓，周圍漆黑一片，唯一肉眼可見， 幾乎只剩下戰機閃爍的警示燈。

比起夜訓，跨子夜訓練難度又更加提升，由於中共軍機日夜擾台，我國空軍為了強化夜間作戰實力，從2024年3月份起，各型主戰飛機恢復「跨子夜」訓練，也就是深夜起飛任務延長至午夜12點過後，實戰飛行訓練降落後，飛行員隨後進行任務歸詢，整個訓練結束約凌晨3點。

廣告 廣告

跨子夜訓練通常都到半夜三點。

退休飛官饒自強：「作戰不分白天晚上，所以都會有這個夜間飛行的訓練，（戰鬥機飛行員）養成跟在部隊裡面都必須要在某個階段，都必須要執行的任務。」

飛行員不僅得挑戰生理極限，對抗疲勞，加上地面燈光極度微弱的情況下，只能藉由儀表以及長年累積的經驗判斷，更要面對最恐怖的敵人叫做空間迷向。

跨子夜訓練飛行難度比白天更難。

退休飛官饒自強：「在夜間的時候他沒有參考點，他又不相信儀表，所以導致在操作上出現了跟自己對抗的狀況，而導致了有時候可能把天當成了海，有時候把海上的漁船當成天上的星星，就一頭栽下去，這就是空間迷向最大的傷害。」

跨子夜訓練科目包括夜間編隊、目標識別與攔截等等，但夜裡進行訓練就如同在全黑沒車燈、沒路燈的地方開車，飛行員需在高度專注以及強大壓力下，才能在無邊的黑暗中精準導航，每一趟平安落地的背後，都是無數次的汗水與搏命訓練。

更多三立新聞網報導

辛柏毅遇飛行員「4大殺手」 隊長哽咽：他該做的都做了

飛安拖7年！國軍戰機自動防撞系統「裝機率0」 飛官最新陳情

F-16在台服役29年出事10次！這年就發生3起 7名飛官殉職、2人獲救

12秒關鍵錄音曝！辛柏毅喊「高度一直掉」驟降2300呎…從雷達光點消失

