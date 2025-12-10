戰機「雷達照射」事件 央視公布錄音駁日本未收到通報說法

針對中、日戰機「雷達照射」爭議，日本防衛大臣小泉進次郎9日聲稱，「中方所稱的提前通報訓練海、空域的情況並不存在」。對此，大陸央視旗下帳號「玉淵譚天」則是公開錄音資料反駁，證實日本秋月級驅逐艦照月號（DD 116號）確實收到陸方提示並回應收到，反批日本擅自闖入陸方的演訓區域。

航空自衛隊駐防那霸基地的第204飛行隊、F-15J戰機。遭大陸殲15戰機 「雷達照射」的日本戰機，是 由琉球那霸基地起飛的F-15J/DJ。(圖/截自那霸基地臉書)

據「玉淵譚天」發布的錄音顯示，6日下午14時10分，遼寧號（16號）航艦編隊中的055型驅逐艦南昌號（101號）進行通報，內容為「我編隊將按計畫組織艦載機飛行」，照月號隨即透過無線電確認收到陸方通報。

下午14時28分，南昌號再次進行更具體的通報，指出艦載機飛行訓練預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航艦以南區域；照月號再次透過無線電確認收到通報。

自衛隊今年6月拍攝的大陸遼寧號航艦。(圖/防衛省)

當天下午，遼寧號航艦編隊發現1批2架日本F-15J/DJ型戰機向陸方戰機接近，最近距離不到50公里。「玉淵譚天」指出，日本惡意進入大陸的演習區域，即自動進入雷達搜索範圍，也自然可以偵測到雷達搜索訊號，大陸軍機同樣能偵測到日本戰機的空用雷達訊號。

大陸《解放軍報》9日痛斥日本罔顧事實、倒打一耙，迫不及待炒作所謂「雷達照射」事件，指責此舉更加暴露其嫁禍於人、惡人先告狀的慣用伎倆，以透過挑釁滋事破壞地區穩定的險惡意圖。該報更指出，日本炒作此事是在為首相高市早苗涉台言論造成的系列嚴重後果轉移焦點。

日本照月號驅逐艦。(圖/海上自衛隊)

大陸外交部發言人郭嘉昆9日在例行記者會反問，「日本自衛隊戰機為什麼要出現在相關區域，製造這場本不應該發生的危險事件？是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態？」

