戰況激烈拉鋸！ 江宏傑脫口「超怕輸給女生」錢薇娟笑翻

《最強的身體》迎來女單、混合團體戰最狂對決，在高雄鳳山體育館進行「狂人之戰」下半場，現場湧入超過千名觀眾。曾奪下《全明星運動會》女狀元的芳芸，此次代表白隊出賽，面對紅隊來自女團 HUR+ 的強悍女力裴頡緊追不放，霸氣放話：「我就是 ALL IN 直接衝了，多一秒是一秒！」

《最強的身體》白隊（圖／好看娛樂）

同樣代表紅隊的 HUR+ 另一名強力女將 C.Holly，在推雪撬項目中展現驚人怪力，甚至倒著推行，讓錢薇娟忍不住驚嘆：「根本是使出大法師的推法！」而昔日《全明星運動會》人氣選手阿樂卻意外卡關，也讓戰況更加膠著。

廣告 廣告

在拋沙袋項目中，百萬 YouTuber「酷的夢」對上富邦悍將應援團長 Travis 崔維斯，雙方實力相當、互不相讓，火花四射。看到偶像團體 ALL IN 5 的董哲瑋與芳芸形成激烈拉鋸，主播徐展元忍不住笑說：「旁邊女生跟他拉，他壓力真的很大啊！」江宏傑也坦言：「我們打球真的超怕輸給女生的。」一席話讓錢薇娟笑到合不攏嘴。

《最強的身體》江宏傑坦言：我們打球真的超怕輸給女生的。（圖／好看娛樂）

紅白兩隊競爭進入最後白熱化階段，選手們拚到最後一刻，讓現場氣氛緊繃又感人。江宏傑看著選手們全力以赴，感性表示：「我有點想哭耶！」錢薇娟也深有同感直呼：「真的好感動！」《最強的身體》台視主頻道每週日晚間8點熱血開賽；中華電信 MOD／Hami Video 每週日凌晨12點上線，CATCHPLAY+ 週三上午10點上線。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導