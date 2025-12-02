戰測擊落6架自殺無人機！烏克蘭部署「天空哨兵」AI自動防空塔

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭官方募資平台「UNITED24」 宣布，一款名為「天空哨兵」(Sky Sentinel)的AI導引自動防空砲塔已完成前線戰鬥測試，並正式部署於防禦陣地。根據 UNITED24 聲明，該系統在測試期間成功擊落 6 架「見證者」(Shahed)自殺式無人機，展現了反制空中威脅的能力。

據軍事媒體《Defence Blog》報導，「天空哨兵」是由烏克蘭工程師設計的 AI 導引自動砲塔，旨在以高精確度反制各類空中威脅，且極大程度降低了對操作人員的需求。該平台運用自動目標識別、精確追蹤以及穩定的射擊機制，能有效攔截進入其射程範圍內的敵方目標。

廣告 廣告

UNITED24在聲明中指出，該系統在戰鬥評估期間表現優異，成功摧毀了6架伊朗設計的「見證者」自殺無人機，因此在測試部隊中贏得了「見證者獵人」的綽號。除了自殺無人機，該系統也能中和小型商用無人機、較大型的巡弋飛彈，以及俄軍夜間空襲常用的其他低空威脅。

這批新型防空砲塔的資金來源，是透過UNITED24與網路挺烏組織「北大西洋不拘一格組織」(NAFO)共同發起的「暗夜」(Dark Night)募資活動所籌集。這也是雙方第五次官方合作，先前已針對海軍無人艇、FPV 無人機與地面機器人募集了近100萬美元(約新台幣3133萬元)。

為了紀念在保衛烏克蘭戰爭中犧牲的英雄，這些「天空哨兵」砲塔分別以加勒特(Chris 'Swampy' Garrett)、王牌飛官皮爾希科夫(Andrii 'Juice' Pilshchykov)以及福謝(Peter Fouché)的名字命名。UNITED24 強調：「他們將繼續守護烏克蘭，抵禦俄羅斯的無人機與飛彈。」

報導指出，隨著俄羅斯擴大使用自殺無人機與低飛巡弋飛彈攻擊烏克蘭城市及能源基礎設施，烏軍日益依賴自動化與半自動化系統來強化短程防空網。這類系統能全天候運作，特別是在夜間或低能見度條件下識別威脅，並在不讓士兵暴露於敵方直射火力或碎片風險的情況下進行接戰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

後備軍人快來看有沒有「中獎」 國軍2026年教召開放查詢了！

安全後方全毀！俄光纖無人機獵殺補給線 烏軍嘆：中是俄更強盟友

美烏高層佛州協商有進展 魯比歐：仍有許多工作要做

