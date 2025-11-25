《戰火下的毛孩》何去何從？ 日導深入烏克蘭記錄搶救生命的無名英雄
長期關注動物福祉的日本導演山田茜，深入烏克蘭戰場記錄狗狗的命運。耗時3年，多次重返烏克蘭訪問相關單位和志工團體，親眼見證渺小毛孩們在極端環境下掙扎求生的意志，也認識許多來自世界各地、不顧自身危險救援毛孩的無名英雄，完成紀錄片《戰火下的毛孩》。
愛狗如命的山田茜曾執導電影《為你取名的那一天》，帶著攝影機走訪過福島、能登等核災區，記錄災難過後、被留下的動物們艱困的處境。此次她前往烏克蘭，拍攝期間向日本多家電視台提案，希望能以專題報導的形式播出，卻屢以「戰爭資訊繁多，目前無暇顧及動物生命權」為由遭拒。
山田茜表示，俄烏戰爭爆發時，在新聞畫面中看到許多人抱著愛犬、愛貓逃難，意識到「啊！原來戰爭時期，大家避難也會記得帶上家裡的毛小孩。」愛動物的她對此很有共鳴：「假如有一天日本發生戰爭，一輛救援巴士開到門前，跟我說不可以帶動物上車，我想我應該寧願不上車，也不願意丟下愛犬離開。相信世界上有很多人跟我一樣，我很能體會這種感受，因此希望盡所能把這些聲音傳遞出去。」
之後，她在社群媒體看到越來越多關於歐洲動物保護組織發起的活動資訊，不分國籍的志工們努力把在烏克蘭受困的動物救援出來，運送到鄰近安全的國家，山田茜大受感動，決定用鏡頭記錄這群毛孩英雄勇敢、美麗的身影。
2022年2月，山田茜啟程前往烏克蘭，試圖記錄在戰爭中經常被忽視的小生命，讓牠們的遭遇得以被看見。在那裡，她偶然看到一段令人心碎的影片，一間郊區的動物收容所，戰爭期間有222隻狗在沒有食物和水的情形下，活生生餓死在籠子裡。
山田茜認為， 奪走牠們生命的不是這場戰爭，而是人類。她在3年間多次重返烏克蘭訪問期間，不僅見證毛孩們在極端環境下掙扎求生的意志，也認識許多世界各地、不顧自身危險而救援毛孩的無名英雄。在牠們與他們的努力下，關於生命的美好光芒，為黑暗的戰爭帶來了一線微光。
本片在日本以群眾募資方式上映，共募得日幣700萬（約合新台幣140萬元），山田茜把大部分款項捐給在烏克蘭進行救援的動保團體，並決定無償授權本片，預計明年一月在台灣放映。她本人將自費來台，與影迷分享拍攝過程的所見所聞。台灣片商也展開群眾募資計劃，希望透過眾人的力量籌措最基本發行費用。詳情請見天馬行空粉絲團及flying V募資頁：https://www.flyingv.cc/projects/36920 。《戰火下的毛孩》將於2026年1月30日在台上映。
