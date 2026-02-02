《戰火下的毛孩》導演山田茜訪台 空襲警報下攝影師仍跑去拍飛彈

日本紀錄片導演山田茜今（2日）接受台媒聯訪，感嘆戰爭並非動物引起，卻因為戰爭喪生。

日本紀錄片導演山田茜上週六（31日）訪台，帶著她的新作《戰火下的毛孩》，在台北、台中與觀眾面對面分享她3年間在烏克蘭的所見所聞。今（2日）接受台灣媒體訪問，擔任紀錄片導演數十年的她，過去曾走訪福島、能登等核災區，紀錄災難後被留下的動物們艱困的處境，這次出發烏克蘭戰區，紀錄當地貓狗的命運。

出發前的慎重與遺書

日本紀錄片導演山田茜與合作多年的攝影師谷茂岡 稔前往烏克蘭戰區，紀錄當地貓狗的命運。

「出發前，我跟攝影師谷茂岡 稔說，去戰地是攸關性命的事情，如果有所顧忌，儘管拒絕沒關係。」山田茜回憶，「但他二話不說答應了，我也寫了遺書，若我們都發生意外，把我的房產留給他的家人。」多年合作的信任，在這種生死攸關的任務中顯得格外重要。

空襲警報下的攝影魂

實際抵達烏克蘭後，兩人親身感受了戰火的可怕。山田茜提到：「有一次，我們住的旅館周邊響起空襲警報，所有人都被疏散到防空洞，但等了很久，我的攝影師卻沒有出現。回到房間才聯絡上，他說：『飛彈要落下了，我得拍下這一刻。』他就這樣跑到旅館走廊，用鏡頭記錄下當時的畫面。」

三年的拍攝期間，山田茜歷經愛犬小夏的離世，也耳聞博羅江卡收容所中，許多狗在戰爭期間喪命。她坦言：「逝者已矣，現在唯一能做的，就是盡可能幫助還活著的生命。悲傷可以理解，但我們更要行動。」

烏克蘭士兵與動物的故事

攝影師谷茂岡 稔遇到空襲警報時，並未隨人群疏散到防空洞，而是在飯店走廊盡頭的窗戶旁紀錄當下。（天馬行空提供）

山田茜分享，許多烏克蘭士兵在塹壕作戰時，貓狗會躲進塹壕，成為士兵的陪伴，士兵甚至將連自己都吃不飽的食物分食給動物。導演感慨：「動物在極端環境下仍保持對人類的信任，給了人們無比勇氣與安慰。」

希望世界再無戰爭

日本紀錄片導演山田茜聽了許多烏克蘭士兵講述他們與貓狗的關係，深感震撼與感動。（天馬行空提供）

面對現場的苦難，山田茜的使命感更為堅定。「烏克蘭的人們知道我們是從國外來拍攝的，都非常感謝，拜託我們把聲音傳回去。我答應了他們，所以不能背叛。」

在訪台期間，她不論映後活動還是媒體訪問，都佩戴著在烏克蘭獨立廣場捐款時獲贈的烏克蘭國旗配色緞帶。「這提醒我，不管如何都不能忘記戰爭，也希望透過這部電影，讓更多人看見戰爭的殘酷，並期許世界再也不要有戰爭。」

