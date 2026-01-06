《戰火下的毛孩》遠赴烏克蘭 記錄戰爭的苦難與希望

記者王丹荷／綜合報導

紀錄片《戰火下的毛孩》由長期關注動物權益的日本導演山田茜執導，她在烏俄戰爭爆發不久，便深入烏克蘭戰區，在當地動保人士的陪同下，試圖記錄下那些在戰爭中經常被忽視的小生命，讓牠們的遭遇得以被看見，片中一步步透過狗狗純真的視角，反映出戰爭下的人性、苦難與希望，並揭示出人們跨越疆界，共同追求和平的普世價值。

關於人與狗的羈絆，山田茜指出，據說人類大約在1萬多年前就開始與狗狗生活在一起，建立起跨越物種的強大連結，「我認為在艱困的時期，小貓小狗們的陪伴與支持，能帶給人類相當大的救贖感，在當前的戰爭中也是如此。」

戰火下的毛孩究竟經歷了什麼？2022年2月，烏俄戰爭爆發，戰事發生1個月後，以拍攝貓、狗聞名的日本紀錄片導演山田茜決定啟程前往烏克蘭，在那裡，她偶然看到了1段令人心碎的影片，1間郊區的動物收容所，戰爭期間有222隻狗活生生被餓死在籠子裡，沒有食物、也沒有水。奪走牠們生命的不是這場戰爭，而是人類。

山田茜在在3年間多次重返烏克蘭訪問相關單位、志工團體，片中也訪問了1名英國退伍軍人湯姆，他正是在戰場罹患創傷後壓力症候群（PTSD），之後靠著治療犬治療，慢慢重獲新生的最佳案例。恢復健康的他，為了回饋曾在最痛苦時期拉他一把的毛孩們，積極投入全球各地戰場動物救援行動，同時也安排戰場上的士兵們與治療犬進行互動，讓他們在動物的陪伴下修復身心。

除了第一線的救援行動，片中也訪問烏克蘭在地的IT企業家，他們為了幫助在戰場上和家人走散的毛小孩，和各地動物收容所、醫療機構合作，開發了1套動物識別系統，在短短1個月內免費提供了超過5萬個動物識別晶片，幫助人們和最愛的毛小孩團聚。山田茜表示，期盼將這些戰火之下溫暖、真實的故事傳遞出去，讓更多人看見戰火下烏克蘭人們與動物的處境。

為此，山田茜亦無償授權本片，計畫於1月在臺灣放映，並將於上映首週末自費訪臺，出席映後座談，與臺灣觀眾面對面聊聊自己在烏克蘭的所見所聞。臺灣片商為讓該片以及山田茜的理念成功發聲，也展開了群眾募資計畫，希望透過眾人的力量，籌得最基本發行費用。募資現已進入倒數階段，更多募資詳情請見天馬行空粉絲團及募資頁面。《戰火下的毛孩》1月30日在臺上映。

《戰火下的毛孩》期盼讓讓更多人看見戰火下烏克蘭人們與動物的處境。（天馬行空提供）

《戰火下的毛孩》訪問英國退伍軍人湯姆靠著治療犬治療，慢慢重獲新生的最佳案例。（天馬行空提供）

《戰火下的毛孩》戰場上的士兵們與治療犬互動。（天馬行空提供）