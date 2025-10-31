戰火中的讀書聲 加薩走廊首間大學復課

以哈衝突停火以來，加薩走廊有首間大學復課，迎接兩年來的首批新生。儘管教室被轟炸得千瘡百孔，教學設備與書籍大量毀損，工作人員正努力修繕，除了讓師生能順利授課，重返校園也意味著能展開新生活。

樓房被轟炸得 體無完膚，整片街區 只剩滿地瓦礫。

加薩走廊有首間大學，艾資哈爾，就在如此艱難的情況下復課。

工程系學生 穆罕默德：「經歷了兩年衝突後，能夠重返大學課堂，重新點燃了我們的希望，大學依然存在 這意味著，新的開始 和新的生活。」

大學重新開放，報到處迎接 兩年來的首批新生。有學生表示，能親自走進校園註冊，對她來說，意義非凡。

醫學院新生 莎赫德：「這兩年充滿了流離失所，戰爭和破壞 學習非常困難，線上教學更是難上加難，有些知識 我們很難理解，能取得資訊的途徑又非常有限，大學終於復課了 比之前好多了，我們已經完成了註冊，說實話 這樣真的很棒。」

根據路透社報導，以哈衝突爆發前，加薩走廊有51所大學和學院，為22.6萬名學生提供教育但戰火將大部分院校 夷為平地，不僅無數書籍和研究資料被焚毀，大學教室和教學器材，也幾乎付之一炬。

「過去兩年 許多師生喪生，停電和斷網成為常態，導致線上學習幾乎無法繼續進行。」

目前，大學大部分的建築 仍在維修中。工作人員也努力從受損設備中，搶救尚可使用的零件，嘗試重新組裝，希望能讓師生 順利恢復實體課程。

