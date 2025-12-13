戰火再起？敘利亞1槍手襲擊美軍「3死3傷」 川普揚言「嚴厲報復」

即時中心／林耿郁報導

敘利亞13日驚傳疑似伊斯蘭國（Islamic State, IS）發動的攻擊，一名槍手襲擊美軍、敘利亞部隊的聯合車隊，造成2名美軍、1名平民翻譯員身亡，另有3名美軍受傷；川普揚言將展開「嚴厲報復」。

戰火再起？綜合外媒報導，這起槍手對聯合軍車隊發起的攻擊，地點在敘利亞中部城市帕米拉（Palmyra）。

當時美軍正在進行「關鍵領導人」接觸行動，一名單獨行動的槍手對車隊開火，造成3死3傷；合作部隊隨即反擊，槍手當場身亡。

3名敘利亞地方官員指出，這名槍手身分竟是1名敘利亞安全部隊成員；敘利亞內政部發言人巴巴（Noureddine el-Baba）表示，槍手並未擔任領導職，當局早在12月10日即評估其可能持有極端思想，原定稍後對其作出處置，不料他竟先下手為強。

美軍中央司令部（CENTCOM）證實，除3人死亡外，另有3名美軍士兵在攻擊中受傷。

戰爭部（原國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，攻擊者已被擊斃；川普也在其社群平台「Truth Social」發文，哀悼罹難者為「三位偉大的愛國者」，並放話美國將進行「非常嚴厲的報復」。

一名美國高級官員指出，初步研判伊斯蘭國極可能是幕後主使，但該組織尚未出面宣稱犯案，且事件發生地點不在敘利亞政府實際控制區內。

敘利亞政府表示，曾就該區域可能遭伊斯蘭國攻擊發出警告，但聯軍未「充分採納」意見。

敘利亞國營媒體SANA引述安全消息來源指出，另有2名敘利亞安全人員在事件中受傷，並由美軍直升機送往敘利亞南部、靠近伊拉克邊境的阿爾坦夫（Al-Tanf）美軍基地救治。

美國駐土耳其大使暨敘利亞問題特使巴瑞克（Tom Barrack）發表聲明，譴責這起攻擊，並表示美國將持續與敘利亞夥伴合作，持續打擊恐怖主義。





