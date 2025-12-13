戰火升級！ 泰再出動F-16轟橋 切斷柬軍補給

泰柬戰火再度升級，柬埔寨釋出最新畫面，指控泰國清晨出動兩架 F-16 戰機，空襲菩薩省地區，炸毀兩座橋梁，還波及民用建築。泰方強調行動是為了切斷軍事補給線，不過邊境戰況持續升溫，大批平民被迫逃離家園，流離失所。

泰國與柬埔寨衝突再升溫，邊境不少百姓只能逃到避難營暫住。（圖／達志影像美聯社）

柬埔寨政府公布的畫面顯示，橋面被炸出大洞，鋼筋外露，碎石散落一地。據柬方描述，泰軍13日清晨先對「勝利橋」投下2枚炸彈，5分鐘後又再轟炸「勝利橋」舊橋，附近一座飯店建築也遭到波及。泰國居民在影片中表示看見前方硝煙。

泰國占通帕區長Teerasak Boontuang表示，自衝突爆發以來，這一帶掉下了許多彈片，特別是最近兩天至少有30到40枚彈片，目前還無法外出勘查災損。

除空襲外，中國大陸電視台也拍攝到泰國邊境地區傳出槍聲後，政府人員、軍方和記者全都嚇得立即趴下尋找掩護，顯示當地戰況非常緊張。最新消息指出，泰國部隊已在鞍部通道方向完成清剿行動，並在當地插上泰國國旗，宣布完全控制677號山目標地點。

柬埔寨民眾Mar Kly表示，她幾乎睡不著，一直擔心邊境的家，而且只帶了毯子和兩張墊子逃到避難處，連蚊帳也不夠。戰火下最無辜的是一般平民百姓，大量柬埔寨人在戰爭突然爆發後被迫逃離家園，來到避難營。他們只能在夜裡露天搭棚，靠手電筒照明，臉上盡是惶恐神情。

