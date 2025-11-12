戰火升高！卓榮泰回嗆韓國瑜：這「兩盤菜」都要沉默吞下去嗎？

行政院長卓榮泰今日視察蘇澳溪分洪工程時接受媒體訪問。行政院提供



行政院長卓榮泰今(11/12)日視察蘇澳溪分洪工程，媒體詢問立法院長韓國瑜回應立委沈伯洋遭中國通緝的說法時表示，中國國民黨的主席去參加一個祭拜共諜的活動，韓院長迄今沉默不語，國會有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓院長，迄今也是沉默不語，難道這兩盤菜韓院長都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎?他應該給國人一個明確的說法。

中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對立委沈伯洋立案調查，賴總統昨天表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由。韓國瑜今日出面回應說，賴「自己生病，讓別人吃藥」，而且解鈴還須繫鈴人，賴清德應該立即廢除民進黨台獨綱領、重新建立行政、立法部門間良性互動、撤回中國為境外敵對勢力等，這才是真正解決問題的上游源頭。

對於韓國瑜的說法，卓榮泰表示，不好意思，今天來宜蘭蘇澳地區，我們事實上應該關心的是災情的問題，不過剛剛一路上也聽到韓國瑜院長的講話，我就順著韓院長的話來說，韓院長說「一個桌子有四條腿，代表不同的意義」，那四隻腳的桌子，我也要跟韓院長講，這個桌子上面有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加一個祭拜共諜的活動，而這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，所以影響很大，而且呼應了中國現在要學習「吳石精神」的一個統戰的號召，但是這件事情迄今，身為國會議長、中國國民黨黨籍的韓院長，迄今沉默不語。

卓榮泰表示，桌上還有另外一盤菜，就是中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，這個不僅違反到自由、民主、人權，更是對大家在人身安全上的威脅。政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓院長，迄今也是沉默不語，難道這兩盤菜韓院長都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎?他應該給國人一個明確的說法。

