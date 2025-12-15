戰火延燒泰國灣！泰柬衝突背後的「反共大棋」 鷹爸：清剿中資詐騙園區

政治中心／程正邦報導

戰事急遽升溫：泰國軍力驚人，封鎖泰國灣鎖定西港軍港

泰國與柬埔寨之間的邊境衝突已進入第八天，戰火不僅集中於地面，更戲劇性地延燒至泰國灣。據報導，泰國軍方已著手擬定嚴格的海洋管制措施，甚至傳出要封鎖整個泰國灣。退役空軍飛官徐柏岳（鷹爸）在三立政論《新台派上線》中指出，外界普遍低估了泰國的軍事力量。根據軍事網站排名，泰國的軍艦戰力在全球竟排名第七，且泰國還擁有航空母艦。徐柏岳強調，泰國是東南亞地區最強的戰力國家，其空軍和海軍的實力皆超越菲律賓或新加坡。

泰國是東南亞強國，海軍實力世界排名第七。（圖／新台派上線）

值得注意的是，泰國的封鎖行動具有強烈的地緣政治意圖。徐柏岳指出，封鎖區域的地圖右下方正是西港（西哈努克港），該地不僅是此次戰事中被空襲的詐騙園區所在地，更是中共海軍在東南亞最大的軍事基地。泰國敢於直接封鎖這一敏感區域，顯示其行動得到了西方大國的某種默許或支持。

徐柏岳指出，泰國有46架F-16戰鬥機，柬埔寨只有兩架運輸機，戰力天差地遠。（圖／新台派上線）

柬埔寨空軍戰力真空：完全依賴中共武器

曾任柬埔寨民航駕駛的徐柏岳透露，柬埔寨的軍事實力與泰國有天壤之別。他分享 2017 年的經歷，當時他的副駕駛是柬埔寨皇家空軍的上校，甚至需要兼職民航賺外快。

徐柏岳揭露，柬埔寨飛官窮到要兼差開民航機，並秀出他和柬飛官的合照。（圖／新台派上線）

徐柏岳揭露，柬埔寨的空軍戰力幾乎處於真空狀態：「它們現在是完全沒有任何的戰鬥機。」目前，柬埔寨唯二的兩架運輸機 MA-60（中國製造）已是其空軍的全部戰力。儘管現任柬埔寨總理洪馬內畢業於西點軍校，但由於其父親洪森掌權後，整個國家軍事力量向中國傾斜，使得柬埔寨的國防力量完全依賴中共的武器和支援。這種軍事上的高度不對等，使得柬埔寨在面對泰國的強力攻勢時，幾乎毫無招架之力。

徐柏岳認為，緬甸政府背後如果美國支持，怎麼敢炸中資的詐騙園區。（圖／新台派上線）

川普的「反共大旗」：多點攻擊清剿賭毒詐黃

儘管美國總統川普公開表示泰柬雙方已同意停火，但泰國總理卻對此予以否認，表示「沒談到停火與協議」。徐柏岳分析，這正體現了川普「嘴巴說的和做的永遠不一樣」的個人風格，暗示美國表面調停，實則正在下一盤「反共大棋」。

泰國封鎖泰國灣，右下方西港除了是賭場，也是中國在東南亞最大的海軍基地。（圖／新台派上線）

徐柏岳個人觀察判斷，川普正在策動一場針對東南亞地區親中勢力的全面清剿行動，與其在中南美洲對抗委內瑞拉的態勢相似。他指出，泰國敢於對與中共海軍基地高度重疊的柬埔寨進行全面性處理，背後的推力極可能是美國。

徐柏岳指出，泰皇也會開戰鬥機，F-51飛了2000小時。（圖／新台派上線）

此輪戰事的攻擊焦點，包括泰軍攻佔 500 高地並空襲直指「中資園區」和賭場，被認為是一舉清剿賭、毒、詐、黃等犯罪產業鏈的行動。徐柏岳認為，柬埔寨境內的 KK 園區和太子集團正是整個詐騙、金流和洗錢弊病的發源地。透過泰國軍方的全面處理，可以預期這場攻擊態勢「不會停止，而且會愈發強烈」，目的是讓柬埔寨完全毫無招架之力。

李正皓認為，川普如果真的要調停，航母開進泰國灣，泰國不停也得停火。（圖／新台派上線）

泰國 F-16 精準投彈：美軍顧問團仍在位

針對泰國空軍針對詐騙園區和基礎設施的精準打擊能力，徐柏岳從專業飛官的角度進行了技術解析。他指出，泰國擁有 46 架 F-16 戰機（Block 15 型），雖然比台灣的 F-16V 機型稍舊，但其投彈系統具備高度精準性。

徐柏岳解釋，F-16 的投彈系統是「無腦轟炸」：飛行員只需輸入目標橋樑或建築的 GPS 經緯度座標、設定飛行高度和彈藥類型，電腦就會自動計算出最佳投射時機。在戰鬥機飛行員看來，以 F-16 的操作性能，「是說到哪就可以打到哪」。更重要的是，泰國的 F-16 戰機販賣合約中，依舊有美軍顧問團隨機常駐，負責後勤保養和技術維護，這為泰軍的行動提供了實質的技術支援與背書。

鷹爸分析，泰柬衝突背後其實是美國授意的「反共大棋」，中國面對親中勢力遭圍剿也無能為力。（圖／新台派上線）

徐柏岳分析，面對美國透過其非北約盟友泰國進行的全面性清剿行動，柬埔寨真正的「老大哥」中共，至今卻顯得無能為力，就像他們對於委內瑞拉的戰事一樣。這場泰柬衝突，已然成為美國在東南亞地區，對抗親共黨羽及其背後複雜犯罪金流的重大戰略布局。

