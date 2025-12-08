戰火打開潘朵拉盒子? 無人機重創車諾比 百億防護罩失效 IAEA急核安警告

國際原子能機構（IAEA）近日警告，由於今年 2 月的一次無人機襲擊，烏克蘭車諾比核災難現場的新安全防護罩（NSC）已無法完全發揮限制放射性廢物的功能。 圖:翻攝自X帳號@7300yashsharma

[Newtalk新聞] 國際原子能機構（IAEA）近日警告，由於今年 2 月的一次無人機襲擊，烏克蘭車諾比核災難現場的新安全防護罩（NSC）已無法完全發揮限制放射性廢物的功能。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，IAEA 在周五聲明中指出，這座巨型鋼結構在襲擊中「嚴重受損」，「已失去其主要安全功能，包括防護能力」。烏克蘭方面指責俄羅斯對車諾比發動了 2 月 14 日的襲擊，但克里姆林宮否認相關指控。

國際原子能總署表示，襲擊擊中國家安全委員會，引發火災並損壞周邊防護外殼。IAEA 建議對該鋼結構進行重大改造，以維持核安全。該防護罩數年前建成，旨在進行清理作業並保障車諾比核事故現場的安全。

車諾比核電站。 圖：翻攝自軍哥漫談

IAEA 總幹事拉斐爾·馬裡亞諾·格羅西表示：「屋頂已進行了一些有限的臨時維修，但及時、全面的修復仍然至關重要，以防止進一步損壞並確保長期核安全。」他同時強調，國家安全委員會的承重結構與監測系統並未遭受永久性損壞。IAEA 將持續派駐人員，支持全面恢復核安與安保工作。

車諾比在俄羅斯入侵烏克蘭初期曾短暫成為戰事焦點。2022 年 2 月，俄軍佔領核電廠及周邊地區並劫持工作人員，一個月後撤離並將控制權交還給烏克蘭。

烏克蘭扎波羅熱核電廠也曾數度遭到砲火威脅。 圖：翻攝自直新聞（資料照）

車諾比的新安全防護罩是全球最大的可移動陸地建築，覆蓋爆炸的 4 號反應器並容納放射性物質。該鋼結構於 2010 年開建，2019 年竣工，設計使用壽命為 100 年，對現場安全至關重要。據歐洲復興開發銀行資料，該項目耗資 21 億歐元，由 45 個以上捐助國家與組織支持，被稱為「核安領域有史以來規模最大的國際合作」。

1986 年 4 月 26 日，當時位於蘇聯境內的車諾比核電廠 4 號反應爐爆炸，放射性物質擴散至烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯及更遠地區。據 IAEA 與世界衛生組織資料，鄰近的普里皮亞季市當時至少 30 人死亡，輻射影響造成居民後續出生缺陷與癌症發病率持續偏高。

