戰火持續近4年 烏克蘭1萬多平方公里水域需排雷
（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年時間，聯合國今天指出，烏國約有1萬3500平方公里面積的湖泊、河流及海岸線可能受到水雷和爆裂物的污染。
法新社報導，儘管俄烏戰爭主要於地面進行，但兩國都在海岸線附近大規模布雷。
聯合國開發計畫署（UNDP）駐烏克蘭辦事處透過聲明表示：「估計烏克蘭有1萬3500平方公里的水域，包括第聶伯河（Dnipro River）、湖泊和黑海（Black Sea）海岸線，可能受到戰爭遺留爆裂物的污染。」
僅有1.4%的受污染水域進行排雷，清除大約2800枚爆炸裝置。
烏克蘭在排雷作業中使用水下機器人，聯合國還提到，已經培訓15位專業指導員支援烏方。
今年8月，烏克蘭的黑海沿岸城市敖德薩（Odesa）發生一起水雷爆炸事件，造成3名遊客死亡，當時他們於禁區游泳而觸發水雷。（編譯：陳彥鈞）1141112
其他人也在看
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 6 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 11 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 5 小時前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 8 分鐘前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 11 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定
鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝EBC東森新聞 ・ 11 小時前
週三放颱風假？最新風雨預測「8縣市達標」
鳳凰颱風持續逼近台灣，中央氣象署今（11）日清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，首波警戒區為高雄、屏東及恆春半島。隨著颱風逐漸北上，氣象署上午8時30分將台南、高雄新增至陸警區域。民眾關心是否放颱風假，根據氣象署最新公布的風雨預報，共有8縣市達到停班停課標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，全台嚴加戒備中。中央氣象署預報員朱美霖今（11）日上午於最新一報的記者會中指出，「鳳凰」的路徑與上一報相比有略微偏南，在過去3個小時內強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。朱美霖表示，氣象署持續針對今年編號第26號颱風「鳳凰」發布海上陸上颱風警報，提醒今日是「鳳凰」逐漸接近台灣的過程，明、後兩天距離最靠近，並且有機會從西南沿海附近登陸，從台東出海，也因此對陸地附近會造成一些風雨上面的衝擊。定量降水12小時預報圖。（圖／氣象署提供）她提及，在共伴效應影響下，今日在北部、東半部持續都有一些比較明顯的雨勢出現，提醒這兩天，都要多留意強降雨與強風影響。風力預報趨勢。（圖／氣象署提供）朱美霖說，「鳳凰」今早11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里的海面上，與8時40分的上一報相比並未改變，主要是因為「鳳凰」在過去3個小時的移動路徑，較偏向北或西北的方向移動，強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，近中心最大風速每秒30公尺、七級風半徑約在220公里左右。重點提醒。（圖／氣象署提供）颱風警戒區域部分，海上包含台灣海峽、東南部海面、巴士海峽、東沙島海面；陸上警戒區域也未改變，包含南高屏地區與台東。她透露，氣象署在清晨5時至8時，針對「鳳凰」進行「飛機投落送」觀測，發現颱風的結構、強度上還是維持一定。從颱風路徑潛勢預報圖可見，朱美霖提及，「鳳凰」會逐漸接近台灣西南方海域，仍將以比較轉向東北的方向移動，明早大致上就會接近到西南方近海，而且將於傍晚至晚間左右登陸高屏附近，13日清晨左右從台東附近出海，與上一報相比的路徑有略微偏南，也因目前路徑較為偏西，登陸時間點也有略微延後一些。朱並強調，「鳳凰」在北上路徑與登陸過程都還是有些不確定性，氣象署會持續密切觀察，再提供最新的預報資訊；她也提醒，今日至13日凌晨前，「鳳凰」逐漸接近過程中，會帶來顯著風雨與浪的影響。原文出處：快新聞／鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱 更多民視新聞報導最新／「鳳凰」進逼南台灣估12日觸陸 8縣市風雨達停班課標準旅客注意！鳳凰颱風逼近 台鐵曝「這一線」緊急停駛跳出舒適圈？新北萬里「卡皮巴拉飛身逃家」 颱風將至主人急尋民視影音 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風恐重演「百年冬颱」？鄭明典比對南瑪都路徑：強度變化都很類似
鄭明典在臉書分享南瑪都颱風（國際編號：0427）的歷史路徑圖，並與目前鳳凰颱風的移動軌跡進行比對。他表示：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風。」鄭明典進一步說明，兩者皆形成於一個大型低壓環流中，在結構與大環境背景上具高度相似性，提醒應密...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。中天新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰颱風持續減弱！明晨8地達停班課標準 粉專估：週四就全員下莊
「台灣颱風論壇」在Threads上發文表示，「鳳凰」從昨天（10日）開始北轉向台灣，不敵週遭不利環境，已減弱為輕度颱風，且會持續減弱，「這就是這個季節颱風的原罪，秋天台灣周遭的環境沒這麼好混啦！照這個減弱程度，登陸前夕搞不好只剩輕颱下限。」「台灣颱風論壇」說到，颱...CTWANT ・ 1 天前