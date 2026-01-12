戰火未停1／零下20度還沒暖氣！俄羅斯猛攻烏能源設施 逾千大樓無供暖

編譯張渝萍／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭已四年，距離和平之日仍遙遠。而對烏克蘭平民來說，目前最急迫的是暖氣，先前俄羅斯密集針對烏克蘭能源系統轟炸，造成逾千棟公寓大樓無暖氣，接下來這周將達攝氏零下20度，若無暖氣供應情況會更加險峻。

此外，今（12日）凌晨俄羅斯又再次轟炸基輔，造成至少一地區發生火災。

俄羅斯密集針對烏克蘭能源系統轟炸，造成逾千棟公寓大樓無暖氣，接下來這周將達攝氏零下20度。（圖／翻攝自X平台 @EuromaidanPR）

逾千棟公寓大樓無供暖

路透報導指，官員指出，在俄羅斯9日凌晨發動毀滅性攻擊後，烏克蘭首都基輔仍有超過1000棟公寓大樓無暖氣供應。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，受攻擊的地區的修復工作正在進行中，但情況「仍然極其困難」，尤其是在邊境地區。

澤連斯基稍早表示，過去一周內，俄羅斯對烏克蘭發射了1100 架無人機、超過890枚精準航空炸彈，以及50多枚飛彈，其中包括彈道飛彈、巡弋飛彈和中程武器。

當局出動200支團隊搶修

9日的一次飛彈襲擊，正值嚴寒來襲，導致幾乎整個基輔市電力與暖氣全面中斷。直到11日，當局才恢復供水，並部分恢復電力與暖氣。

⚡Utility workers are forced to heat pipes to bring warmth to the homes of Kyiv residents.



The equipment is covered with a thick layer of ice.



Current fundrising for the Armed Forces of Ukraine.

💸 PayPal

molniamolnievic@gmail.com



👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/HUGs6z32Oo — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) January 11, 2026

澤倫斯基指控，俄羅斯刻意等待氣溫降至冰點以下才發動攻擊，使烏克蘭人民的處境更加艱難，稱這是「針對平民的、冷血的俄羅斯恐怖行為」。莫斯科方面未立即回應。

澤倫斯基在夜間視訊談話中說：「在前天發生的襲擊後，基輔的修復工作仍在進行。首要任務是恢復所有建築的電力供應。」他指出，基輔周邊地區目前有200支緊急維修隊伍正在進行搶修。

澤倫斯基指控，俄羅斯刻意等待氣溫降至冰點以下才發動攻擊，使烏克蘭人民的處境更加艱難。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

民眾只能苦中作樂：為了不哭 我只能笑

受災戶拉札蓮科（Liza Lazarenko）正在苦中作樂，在被改造成人道援助站的學校與朋友打牌：「我家裡大概55個小時沒有電了。為了不哭，我只能笑。」

拉札蓮科說「謝天謝地，暖氣已經恢復。但老實說，在家裡沒有電，真的什麼都做不了，我頭都在發暈。」

氣溫將降至零下20度

戰爭進入第四個冬天，可能成為最寒冷、最黑暗的一個冬季。累積的電網損害已使公共設施瀕臨崩潰，而氣溫目前已降至攝氏零下12度以下，並預計本周稍晚將繼續降溫達零下20度。

官方指出，暖氣與電力的恢復工作正以創紀錄的速度進行。她表示，基輔的情況已有顯著改善，但仍需要時間，預計可在15日前獲得更明顯的改善。

零下氣溫各設備都結凍。（圖／翻攝自X平台 @EuromaidanPR）

英國「夜幕低垂」計畫為烏研發飛彈

另外，為了支援盟友烏克蘭，英國政府宣布，將為烏克蘭研發一款新的遠程打擊彈道飛彈。

《衛報》報導，在這項名為 「夜幕低垂（Nightfall）」 的計畫下，英國政府11日表示，已啟動競標程序，將快速研發一款地面發射的彈道飛彈，可搭載 200 公斤彈頭，射程超過 500 公里。

英國國防部（MoD）表示：「夜幕飛彈可由多種車輛發射，能在短時間內連續發射多枚飛彈，並在數分鐘內迅速撤離，使烏克蘭部隊能在俄軍反應之前，打擊關鍵軍事目標。」

國防部指出，三組產業團隊將各獲得 900 萬英鎊（約3.82億元台幣）的資金，用於設計、開發並交付首批3 枚夜幕飛彈，並須在12 個月內完成試射。目前烏克蘭可用的彈道飛彈包括依賴美國供應的ATACMS，以及自行研發的 「游隼」（Sapsan）」。

