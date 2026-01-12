戰火未停2／以色列再破停火協議開火3死 擋國際援助讓平民「無藥可醫」

編譯張渝萍／綜合報導

自去年10月以色列哈瑪斯停火以來，仍有衝突，近期以色列針對加薩兩處地點開火，造成3名巴勒斯坦人死亡，持續暴力讓局勢再升級。

此外，以色列阻擋「無國界醫生組織」等國際組織進到加薩，讓本來就資源匱乏的加薩難以應付當地大量因戰火受傷的平民，讓情況更加糟糕。

面臨冬季暴雨，加薩四處都是泥濘，物資缺乏讓當地民眾處境雪上加霜。（圖／翻攝自X平台 @Hamzasharif5750）

以色列再開火釀3死

路透報導， 當地醫護人員指出，一名巴勒斯坦人在加薩市圖法（Tuffah）社區喪生，該地區由巴勒斯坦控制；另有兩人在加薩南部、汗尤尼斯以東的巴尼蘇海拉（Bani Suhaila）鎮被殺，該地區仍由以色列佔領。

以色列軍方對這兩起攻擊事件表示，都是「恐怖份子」越界或接近部隊才遭擊斃。

以哈戰爭已持續兩年，去年十月好不容易再次達成停火協議，但這協議相當脆弱，雖讓戰事大致趨緩，但並未完全停止。以色列與哈瑪斯互相指責對方違反停火協議。

根據加薩衛生官員的說法，自停火以來，已有超過440名巴勒斯坦人被殺，其中多數為平民；另有3名以色列士兵喪生。

地中海地區的冬天多雨寒冷，加薩難民只能窩居在泡水的帳篷之中。（圖／翻攝自X平台 @PalPress24）

國際醫療資源被以色列擋

不僅如此，醫療資源也未隨著停火大量湧入。根據美國國家公共廣播電台（NPR）報導，以色列依據於1月1日生效的新安全與透明度規定，禁止 「無國界醫生」（MSF） 以及數十個國際援助組織進入加薩與被佔領的約旦河西岸，阻止它們輸送援助物資或派遣國際人員。

一名曾有足球夢的14歲少年易卜拉辛（Mohammed Ibrahim）去年夏天為了幫飢餓家人搶食，腿慘遭糧食卡車輾過，動了三次手術就是希望能重新站起。易卜拉欣的母親甘尼姆（Neama Abu Ghanim）談到以色列的決定時說：「這是一場災難，徹頭徹尾的災難。」甘尼姆表示，這家由MSF經營的醫院，讓兒子能得到藥物，能讓他在晚上好好睡覺，如今要砍斷資源，讓她難以接受。

超過17萬巴人待治療

根據加薩衛生部的統計，除了數以萬計的人在戰爭中喪生外，還有超過17萬1千名巴勒斯坦人在以色列的攻擊中受傷。其中許多人轉而前往 MSF 等機構經營的診所接受治療。

據聯合國資料，以色列對加薩長達兩年的戰爭，造成超過1.5萬孩童罹難，占死亡人數的31%。（圖／翻攝自X平台 @eman_dreman）

上周在加薩市的 MSF 診所，NPR 記者看到醫師正在為一名8歲女孩治療她在以色列空襲中嚴重燒傷的手臂，並鼓勵她活動因疤痕組織而僵硬的手腕。另一名年幼女孩在一間擺放著彩色積木的房間裡接受心理健康支持。一名年輕男子正在使用固定式腳踏車進行復健治療。還有病患坐在輪椅上等待檢查。

該援助組織表示，去年在加薩共治療約100萬人，約佔當地人口的一半。

單純依靠當地員工難以為繼

以色列禁止MSF及其他援助組織，代表這些國際資源無法再將國際人員或援助物資帶入加薩或約旦河西岸，只能依賴已筋疲力盡的當地員工，在物資日益匱乏、缺乏國際專家支援的情況下工作。

MSF表示，目前在加薩共有1100名員工，其中約50人是國際人員。該組織表示，近期向以色列提出的所有物資輸入與人員輪替申請，全數遭到拒絕。

