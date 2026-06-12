將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍昨（11）日透過視訊方式，線上見證「台灣友誼大樓」在烏克蘭利沃夫UNBROKEN Ecosystem醫療園區落成。林佳龍表示，這棟建築除了翻新醫療空間，更承載著台灣人民對烏克蘭人民的支持與祝福。





林佳龍說，雖然無法親自到利沃夫現場，但很高興能與利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyy）、副市長奇樂（Serhii Kiral）、利沃夫第一醫療聯盟及UNBROKEN醫療團隊一同見證這個重要時刻。

林佳龍：烏克蘭人民向世界展現令人敬佩的勇氣與韌性

他強調，俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭人民向世界展現令人敬佩的勇氣與韌性。戰爭帶來傷痛，但復健帶來重新開始的希望。台灣期盼透過人道及醫療援助，陪伴烏國人民走過艱難的復原之路，讓更多傷患重新找回生活的能量。

廣告 廣告

林佳龍表示，儘管烏克蘭面對戰爭挑戰，UNBROKEN國家復健中心已成為照護受戰火影響患者的重要復健樞紐。除了「台灣友誼大樓」，外交部也持續推動「烏克蘭利沃夫市立醫院智慧醫療強化計畫」，希望運用台灣在資通訊、智慧醫療與醫療管理上的經驗，協助當地建立更具韌性的醫療體系。

同時，林佳龍透露，台灣也透過民間賑災善款及政府預算，與歐洲夥伴國家、國際組織及烏國地方政府合作，支持當地醫療照護、關鍵基礎設施與重建工作。

林佳龍：台烏並肩同行 持續支持烏克蘭復原

針對未來能持續提供的援助，林佳龍則說，台灣與烏克蘭距離遙遠，但都站在抵抗威權擴張的前線。「台灣很清楚，自由與民主從來不是理所當然，也正因如此，更願意在烏克蘭最需要的時刻伸出援手、並肩同行」。林佳龍強調，未來台灣將持續與理念相近夥伴合作，支持烏克蘭復原與重建。







原文出處：快新聞／戰火溫情！「台灣友誼大樓」烏克蘭落成 林佳龍暖喊：台烏並肩同行

更多民視新聞報導

台美攜手打造非紅供應鏈！林佳龍會晤AUVSI主席 力推「無人機外交」

2天只睡5小時仍堅守崗位！林佳龍大讚外交新血「韌性滿點」

3友邦聯手！太平洋文化盛宴登場 林佳龍陪同賴清德出席

