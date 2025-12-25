戰火籠罩耶誕 澤倫斯基發表談話

戰火未歇的烏克蘭，在耶誕夜迎來不一樣的節日氣氛。總統澤倫斯基透過影片向全國發表耶誕談話，為人民祈求和平。而在各地，流離失所的家庭、教堂裡的信眾與孩子們，也在不安中點起燭光，表達對平安與團聚的盼望。

戰火持續延燒，今年耶誕節，烏克蘭人依舊帶著沉重心情迎接節日。烏克蘭總統 澤倫斯基：「遺憾的是 今晚並非所有人都在家，並非所有人都還擁有家園，並非所有人都與我們同在，然而 儘管俄羅斯帶來了種種苦難，它卻無法占領或轟炸，我們最珍視的東西，那就是我們烏克蘭人的心，我們彼此間的信任 以及團結。」

烏克蘭總統澤倫斯基強調，人民心中對和平的渴望，始終不變。在烏克蘭東南部的收容中心裡，人們圍坐在桌前，共享傳統耶誕料理。 流離失所的民眾 扎伊采娃：「我真的希望一切能變得美好，希望守護我們的孩子們(士兵)，能回家過耶誕節。」

首都基輔這間教堂裡，55個參加平安夜彌撒的家庭，都收容了無家可歸的孩子。收養了8個孩子的母親 博墨海娃：「所有孩子 即使是那些因，健康狀況 而需要額外照顧的，都應該有機會感受到溫暖，親吻和擁抱 在這樣的節日，我的夢想是 所有孩子，都能與慈愛的父母在一起。」

在戰火陰影籠罩的耶誕夜，烏克蘭人沒有放棄信仰，也沒有放棄彼此，他們以祈禱對抗恐懼，用團結守住家園，等待和平到來。

