賴清德總統11月26日親自召開記者會，預計在民國115年至122年共8年，投入1兆2500億元的經費。國防部長顧立雄跟進說，國防要能夠帶動經濟效益，預估可望創造4000億產值、帶來9萬名以上工作機會。這實在令人氣憤！國防部長顧立雄講的還是人話嗎？這是台獨工作者的賴清德，在尋求台獨炮灰的徵人廣告。

賴清德以「民主」之名偷換「台獨」之實，以提高國防預算來掩護備戰，與其說創造9萬名以上的工作機會，不如說是尋求「台獨炮灰」的徵人廣告，還來得真實。

賴清德總統向國人說，在中國併吞台灣的劇本中，最具威脅的不是「武力」，而是「放棄」。這是一句不折不扣的蠢話，賴清德顯然完全沒有領導人的智慧，在面對已經「平視美國」的北京，正視強大的大國實力之下處理兩岸關係，或是解決台灣問題，最有智慧的做法或因應，是讓北京「放棄武力」的選擇，而不是將台灣綁滿炸藥，讓台灣2350萬人陷於險地，甚而想要與對方同歸於盡。

就算是國防部長顧立雄能夠針對這9萬名以上的工作機會，完成「徵好徵滿」的任務，但就能將台灣提升至大國實力嗎？這根本是在痴人說夢！這毫無疑問是百分之百要欺騙年輕人上戰場，為民進黨政府高官賣命的台獨炮灰所做出的徵人廣告，這恐怕是「別人的小孩死不完」！

退一步講，賴清德提出的1兆2500億元的經費，還有顧立雄認為可以創造9萬名以上的工作機會，這是以賴清德的「個人投書」方式，在搞台獨工程，沒有違背台灣前途由2350萬人決定的「台灣前途決議文」嗎？憑什麼？（作者為新黨輿情中心副主任）