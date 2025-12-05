戰火與海潮交織的記憶~「烽火船說－水下文化資產特展」金門場開展

【記者 王雯玲／高雄 報導】由文化部文化資產局與國立科學工藝博物館合辦《烽火船說-水下文化資產特展》巡迴移展第一站，來到金門歷史民俗博物館盛大展出。展覽日期自2025年11月26日至2026年1月25日，邀請金門地區的民眾一同踏上水下考古的歷史探索之旅。

文化部文化資產局局長陳濟民於金門場開幕式表示，金門擁有豐富的軍事遺跡與戰地史蹟，這些獨特的文化資產，承載著過去的戰爭歷史記憶，而水平面下同樣保留了許多記憶刻痕。本次特展特別將水下文化資產的故事延伸到這片充滿歷史意義的土地。相信豐富的展示內容，可以帶給觀眾朋友對於海戰歷史及沉船出水遺物有更深刻的認識。

國立科學工藝博物館館長李秀鳳於金門場開幕式表示，自2021年起，文化部文化資產局與科工館攜手推動水下文化資產教育，前兩檔展覽「藏水覓趣」與「潛行探索臺灣」巡迴全臺6地，累計吸引逾17萬人次參觀。今年第三度合作推出《烽火船說》特展，巡迴移展第一站特別來到金門歷史民俗博物館展出，配合展覽辦理多項教育推廣活動，鼓勵金門學校團體踴躍報名參加，希望能將水下文化資產教育的深度與熱度延伸至離島地區。

本次展覽主題聚焦戰爭與沉船，金門展覽共規劃三大展區：「臺灣海洋戰爭史」、「臺灣沉船故事」、「守護與永續」，展示故事線以帶領觀眾回顧臺灣海域的戰爭歷程來鋪陳，其中特色亮點之一「踏尋海上烽火」地面投影互動裝置，重現明清至二戰臺灣附近海域重大海戰，包括金門料羅灣、安平、澎湖、基隆、淡水、臺中與高雄等地，展現臺灣在海洋戰略上的重要樞紐地位。臺灣沉船故事展區介紹臺灣8處重要列冊沉船遺址，包含往返臺灣與中國沿海間的商船、日本及英國船艦等，展現臺灣海域的多元歷史樣貌。此外，本次展覽更特別規劃將金門歷史民俗博物館特色展項之一「金門後浦網寮出土之古砲群」融入展示，這批古砲推測為1680年鄭經撤退時所遺留，不僅是金門重要歷史資產，更彰顯金門自古以來關鍵的軍事地位。

水下文化資產是人類文明的重要見證，沉睡於海底的沉船與殘骸，封存著戰爭與歷史的記憶。透過本次展覽，期盼激發觀眾對水下文化資產的認識與守護意識，讓這些深埋海底的文明記憶得以延續與再現，成為連結過去與未來的重要文化橋樑。（圖／記者王雯玲翻攝）