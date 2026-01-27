戰火逼近？美軍航母抵達中東 伊朗嗆：對川普「類斬首」

編譯林浩博／綜合報導

美軍「林肯」號航母打擊群於26日抵達中東海域，但據美媒CBS披露，尚未就定部署位置。伊朗資深官員出面反嗆，要求當局效法美方3日抓走委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)的奇襲，反過來將美國總統川普「類斬首」。也有官員匿名放話，聲稱美國並無對伊朗發動突擊的能力。就怕被捲入戰火，阿拉伯聯合大公國趕緊宣布，自家國土都不可用對付伊朗的軍事行動。

美軍中央司令部證實「林肯」號航母打擊群，26日抵達的中東海域，並分享了艦上人員進行例行保養工作的照片。（圖／翻攝自X平台 @CENTCOM）

「林肯」號抵達中東

美軍中央司令部（CENTCOM）於26日證實，「林肯」號航母打擊群已被部署至中東，「以提升區域的安全穩定」，並貼出艦上人員進行例行性保養的照片。

CBS則引述美方官員指出，截至美東時間該日早晨，打擊群尚未來到預計部署的最終位置。

伊朗嗆聲：斬首川普、稱美無能力突襲

眼見美方來勢洶洶，「伊朗國際」（Iran International）報導，伊朗資深官員阿茲加迪（Hassan Rahimpour Azghadi）公開嗆聲，德黑蘭應抓走川普，就像川普對委內瑞拉總統馬杜洛所做。

另有一名伊朗軍方官員也向自家官媒表示，任何對伊朗實施有限、快速、俐落軍事行動的規劃，都是出於對他們國家軍力的評估和了解，有所錯誤和不全面。

這名官員稱：「任何以突襲或能夠控制衝突範圍為前提的行動，在初步階段就會出乎規劃者的控制。」言下之意，即警告美國若打擊伊朗，是可能將整個中東捲入戰火。他聲稱伊朗熟悉自家周遭水域，大規模集結的敵人軍力，只是容易攻擊的目標，並無嚇阻作用。

「伊朗國際」引用美國媒體消息稱，在德黑蘭血腥鎮壓示威群眾後，川普正評估各種軍事選項，當中他偏好以壓倒性力量、快狠準的行動。

從南海趕赴波斯灣的美軍「林肯」號航空母艦。（圖／翻攝自X平台 @mikesensational）

阿聯憂戰火延燒：不准國土用於攻擊

國內有美軍部署的阿聯，與伊朗只隔了波斯灣，與對面最近距離僅72公里。阿聯緊急發布聲明，自家國土都不可用於對伊朗的敵對軍事行動。

阿聯外交部通訊主管哈梅利（Afra Al Hameli）在X平台的貼文說道：「阿聯確認其承諾，國家的空域、領土或水域，都不會用於對付伊朗的任何敵對行動。」

哈梅利另補充說，阿聯也不會對這類行動提供後勤支援，並重申阿布達比堅信，對話、降低緊張與尊重國際法，是解決區域危機的最佳方法。

