戰火陰影暫退！全球股市大反攻 AI與半導體重回市場主角

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當市場不再盯著飛彈與油價，資金立刻回頭尋找下一個成長故事。



隨著美國與伊朗和平協議露出曙光，中東局勢出現降溫跡象，美股率先大漲，道瓊工業指數盤中一度勁揚超過900點，科技股同步走強，也帶動亞洲股市今天全面反彈。



日本日經指數走高、韓國KOSPI強勢上漲，台灣股市同樣受到激勵。電子權值股領軍上攻，AI概念股、伺服器供應鏈與半導體族群成為市場焦點，資金明顯回流科技產業。



過去幾週，全球投資人最擔心的不是企業獲利，而是中東衝突是否進一步擴大。一旦荷姆茲海峽受到影響，不僅國際油價可能飆升，全球供應鏈也將承受巨大壓力。因此當美伊關係出現緩和訊號時，市場立即鬆了一口氣。

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而隨著地緣政治風險下降，資本市場很快回到原本最關心的主題：人工智慧。



從晶片設計、先進製程、伺服器、資料中心到雲端運算供應鏈，相關類股全面受到追捧。市場押注，全球企業未來幾年仍將持續加碼AI投資，而這股浪潮尚未走到終點。



分析人士指出，AI熱潮從未真正消失，只是在中東危機升高期間暫時被掩蓋。如今戰火風險降溫，市場焦點重新回到科技創新與產業成長，AI自然再次站上舞台中央。



對台灣而言，這波反彈不只是股市上漲而已。



從台積電、鴻海、廣達、緯創到整個半導體供應鏈，全球AI產業的每一次擴張，背後幾乎都看得到台灣企業的身影。當國際資金重新聚焦人工智慧，受惠的不只是美國科技巨頭，也包括位於全球供應鏈核心位置的台灣。



因此今天全球股市的上漲，表面上是中東局勢降溫，背後其實反映的是另一件事：市場依然相信AI將改變未來。



而在這場AI競賽裡，台灣仍然站在最重要的位置之一。

（圖片來源：三立新聞網）

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