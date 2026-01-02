戰火、美元、保證金三殺！黃金牛市未完待續 改走「溫和上行」

[Newtalk新聞] 市場關注沙烏地阿拉伯領導的聯軍襲擊葉門南部港口，目標傳是與阿拉伯聯合大公國支持之勢力武器運輸，中東緊張情勢升溫，刺激金價走揚至約 4,372 美元，不過芝商所(CME)再度上調多種貴金屬的保證金，進一步擴大投資人交易成本，不久後金價大幅下挫最低至 4,273.93 美元，所幸低接買盤不弱而反彈至 4,300 美元之上。截至今天(2日)上午12點，黃金交易價來到4369(盎司／美元)。

台銀表示，美元指數由日中高點反轉走貶跌破 10 日均線，激勵金價續漲至 4,337 美元，引發獲利了結賣壓出籠，金價拉回至 4,303 美元，並持續在4,303-4,330 美元之間震盪整理，稍晚美國公布美國上週初領失業救濟 金人數為 19.9 萬人，續領失業救濟金人數為186.6 萬人，雙雙優於市場預期及前值，顯示美國勞動市場仍具一定韌性，金價短線震盪加大，先升至 4,350 美元之上後，在美元指數及美國 10 年期公債殖利率雙雙反彈下，又跌 回 4,310 美元附近，最後報價 4,314.12 美元。

摩根大通(JP Morgan)和匯豐銀行(HSBC)貴金屬部門前董事總經理Robert Gottlieb表示，儘管對黃金和白銀來年都保持樂觀態度，但投資者應降低預期，不會再看到60%或70%的漲幅，但不意味著牛市已經結束，金價將基於結構性支撐而非狂熱的情緒，而是走溫和上漲，會在已處於高位的基礎再上漲10%至15%，白銀仍是波動性較大，可能帶來更高回報，回檔也會更劇烈，但前景依然穩固。

瑞士銀行(UBS)預計，在實際殖利率走低、全球經濟持續低迷以及美國期中選舉，和財政壓力上升等因素導致的不確定性支撐下，黃金需求將在2026年穩步增長，並將前三季目標價格由4,300美元上調至5,000美元， 至年底則將回落至4,800美元，但如果政治或金融風險增加，金價可能攀升至5,400美元。

資料來源：economictimes.indiatimes.com、kitco.news、台銀金市日報

