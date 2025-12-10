戰爭上班論被罵翻！ 苗博雅反擊：臺灣被中共佔領「我絕對第一批被殺」

戰爭上班論引發熱議！苗博雅反擊：臺灣被中共佔領，我絕對第一批被殺，不會跟你們一起投降。（圖：苗博雅臉書）

台北市議員苗博雅日前在直播影片提到，即使金門、馬祖遭到敵軍入侵，台灣本島仍然正常上班上課引發熱議，被轟美化戰爭、好可怕沒常識。昨天（9日）深夜發文反擊，單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀，「如果臺灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的，我們不一樣，我不會跟你們一起投降。」

苗博雅指出以色列的面積只有臺灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。八二三砲戰，臺灣本島仍然維持社會運作。現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定。若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。臺灣二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲。這7年間臺灣在戰爭狀態，社會還是要運作。

廣告 廣告

苗博雅表示世界上沒有兩場一模一樣的戰爭。我們必須為各種可能的情境做最完善的準備。中共打臺灣的成本過高，中共的策略是透過威嚇，逼迫臺灣自願投降。中共的目標，是讓臺灣人相信「首戰即終戰」，讓臺灣人相信臺灣在幾天之內就會全島毀滅。任何主張抵抗的人，都會被打成：散播仇恨、沒人性、好可怕、沒常識、軍盲、小丑、精神有問題。

苗博雅強調沒關係，你們罵。你們覺得中共統治臺灣，你們可以吃香喝辣，你們願意投降。那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去了。我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若臺灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。