戰爭傷害開始發酵！以軍罹患PTSD人數爆增，專家警告第一線官兵心理問題不可輕忽

隨著加薩戰爭（Gaza）持續延燒超過兩年，投入眾多兵力進行地面任務的以色列軍方，如今開始面臨另一場、不亞於前線作戰的危機：大量回歸正常生活官兵，開始出現心理創傷與輕生風險。根據該國軍方與醫療體系最新數據，罹患創傷後壓力症候群（PTSD）病例，自2023年10月以來暴增近4成，而且醫師推斷、未來數年內此一趨勢恐會持續惡化。

《路透》報導引述以色列國防部的說法，以色列國防部指出，打從2023年9月以降，軍隊官兵出現PTSD病例的成長幅度將近40%，根據醫師預估、到2028年這個趨勢恐持續上漲，病例數預期將增長180%。目前因為戰火受傷而接受治療的2萬2300名軍警人員當中，大約高達6成比例涉及心理創傷。

從哈瑪斯（Hamas）針對邊境音樂節進行突襲和擄人，到以色列迅速擴大投入軍隊，讓這場戰火逐步升級為多線衝突。以色列國防軍不只進入加薩走廊，也同時針對支援哈瑪斯的夥伴，像是盤據在黎巴嫩南部與敘利亞邊境的真主黨，展開一系列轟炸行動，因此動員大批現役與後備官兵，成為以色列自建國以來、史上最激烈的軍事動員之一。

官方統計顯示，自2023年10月7日衝突開啟以來，有超過1100名以色列軍人在執行任務中喪生。

以色列第二大醫療機構「馬卡比醫療服務」（Maccabi），也在其2025年調查報告中指出，高達39%的軍人曾尋求心理協助、其中有26%表示，自己出現類似憂鬱的症狀。

2024年1月25日。以色列軍隊在以色列南部加薩走廊邊境附近移動。（美聯社）

遭受長達兩年多時間的戰火摧殘，加薩多數地區都被破壞殆盡。（美聯社）

任職北部地區埃梅克醫療中心（Emek Medical Center）臨床心理學家西迪（Ronen Sidi）受訪時表示，參與戰爭、甚至是在第一線的士兵們，其創傷來源不僅來自「面臨死亡的恐懼」，很多來自事後浮現的道德創傷。

西迪提到，這群士兵、或是基層軍士官們，經常必須在承受高強度壓力的瞬間，立即做出決策，而且往往得面對、雖然符合軍事判斷，卻可能導致無辜平民、婦女與孩童傷亡，當順利完成任物候，「心底一股背負誤殺無辜的內疚感，會隨著時間慢慢浮現，那是一種無法抹除的心理折磨。」

輕生人數攀升 未治療創傷成隱憂

以色列國會在2025年10月曾發布調查報告，提到自2024至2025年7月之間，已知有279名現役軍人曾企圖輕生，其中78%比例隸屬戰鬥部隊。

專家對此提出警告，假如這類心理創傷，未能及時獲得介入和治療，自殘與輕生的風險將不斷升高，進而讓當事人因此成為「不定時炸彈」，特別是接受過專業訓練的職業軍人。然而受限於制度，以及傳統觀念或同儕壓力，導致軍人即使發現有狀況，往往得經過冗長審核程序，才能獲得正式心理補助，讓不少人延誤求助最佳時機。

被以色列視為最大威脅的哈瑪斯成員。（美聯社）

戰爭未歇 心理危機恐持續擴大

雖然在美國川普政府（Donald Trump）介入斡旋下，以色列和加薩政府達成停火協議，但是以軍大部份軍隊迄今為止，卻沒有完全撤出，依舊駐紮在半數加薩地區，外加黎巴嫩南部的真主黨、以及敘利亞邊界衝突也尚未平息。

如今在伊朗與美國這對世仇，雙邊關係再度緊張之際，以色列面臨再次陷入大規模武裝衝突的風險。心理學者認為，假使不久的將來，武裝衝突持續進行，以色列部隊內這個心理健康危機，很可能成為影響其國家安全、以及社會穩定的長期結構大問題，呼籲現任納坦雅胡內閣不可忽視其嚴重性。

⚠️若您或身邊親友感到憂鬱或難以啟齒的困擾,請務必尋求協助:

在台灣可撥打1925(依舊愛我)安心專線,或透過地方政府心理健康資源尋求 24 小時專業諮商協助。



