戰爭前的號角？白宮突發文「天佑美軍」 五角大廈披薩指數飆漲

伊朗多地爆發抗爭行動，已釀成逾500人傷亡、16000人遭捕；美國總統川普日前強硬表示，若持續對平民使用武力，美國將「不排除對伊朗採取軍事行動」。白宮昨（11）日突然在社群平台發文寫下：「天佑美軍、天佑美國」；同時，五角大廈披薩指數報告顯示，美國國防部周遭有多家披薩調客流量異常飆漲，引發外界關注華府下一步動向。

美國總統川普日前強硬表示，若持續對平民使用武力，美國將「不排除對伊朗採取軍事行動」。（圖／Donald J. Trump 臉書粉專）

白宮在當地時間下午4時50分許（台灣時間12日清晨4時50分）於社群平台X上發文，只見貼文附上的照片裡，川普神情激動、雙手握拳的在對美軍喊話：「有3件事要說，天佑美軍部隊、天佑美國，而我們才正要開始。」，並在文末搭配象徵美國精神的國鳥「白頭海鵰」表情符號，貼文曝光後，在網路掀起熱議，認為這則貼文恐與武力鎮壓伊朗有關。

除此之外，據非官方情報追蹤帳號「五角大廈披薩觀測」（@PenPizzaReport）於美東時間11日下午4時16分報告，五角大廈方圓2英里內的連鎖披薩店訂單量異常飆漲；直到晚間6點34分，平均訂單量高於平均的披薩店數量才有所趨緩下降。

「五角大廈披薩指數」一詞起源於1990年，披薩指數往往被視為美國國防部遭遇重大國際危機或政府部門官員集體加班時，外送披薩的訂單量就會激增；因此往往意味著重大軍事行動即將展開，例如先前活捉委內瑞拉總統馬杜洛的「絕對決心行動」前，當時披薩訂單則暴風成長至770％。

