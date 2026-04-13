戰爭加劇通膨＋估值達歷史最高！外媒警告：美股恐在川普任內崩盤

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財經中心／林浩博報導

美股估值達到歷史高點，美伊戰爭加劇通膨危機，成了恐引發股市崩盤的導火線。（圖／翻攝自X平台 @Straighthaulin4）

美伊戰爭加劇通膨危機，引發外界憂心聯準會的降息將喊卡。投資媒體《the Motley Fool》日前因此發出警告，美國股市在總統川普任內崩盤的機率在上升。

股市估值過高 美伊戰爭成點燃崩盤的導火線

報導指出，華爾街進入2026年所遭遇的最大逆風，即美國股市估值達到歷史最高，因此可能面臨極大的向下修正壓力。川普第一任期（2011至2017年間），道瓊工業指數、標普500和那斯達克綜合指數，分別飆漲57%、70%與142%，川普第二任期的第一年三大指數同樣呈現雙位數上漲，但近6週，指數全面大幅回跌，道瓊和那指一度落入修正區間，標普500也出現逼近10%的跌幅。標普500的席勒本益比（Shiller Price-to-Earnings ）來到40以上，先前兩次本益比站上40，隨即分別迎來49%（網路泡沫破裂）與25%的下挫（2022年熊市）。

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過往歷史證明，投資人無法長期忍受過高的估值，而美伊戰爭成了帶動股市反轉，從高峰走向谷底的推手。報導援引聯準會克里夫蘭分行的通膨即時預測，指出美國通膨率預計會從2月的2.4%，3月跳升為3.25%，為連續第60個月超過聯準會的2%長期目標數字。

美國股市估值達到歷史高點，可能面臨極大的向下修正壓力。（圖／翻攝自X平台 @BRICStracker）

聯準會恐從降息轉升息 成為燒毀牛市的大火

報導形容，如果中東衝突是引線，聯準會恐怕是將川普任內牛市燒盡的大火。AI熱潮和量子運算，以及2026年降息預期，都推動美股即便估值達歷史最高，依然持續攀升。但如今，聯準會或許將進行180度的大反轉，從降息轉為升息。

油價飆升會帶動燃料價格全面上漲，而即便原油價格離開最高峰，跌回至此前正常水準的過程，也恐耗時好幾季。因此3月的高通膨，很可能4月及之後仍持續，甚至進一步擴大。

報導預測，隨著3月通膨報故出爐，聯邦公開市場委員會（FOMC）恐對通膨猛踩剎車。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和他的同僚，或許將討論升息的可能性。在股市估值達到歷史最高的背景下，升息讓美股崩盤在川普任內的機率顯著上升。所幸歷史紀錄顯示，股市回檔與崩盤實屬常態，且修正時間通常遠低於多頭週期，以標普500為例，熊市平均持續286天，但多頭長達1011天，因此股市崩盤或許也是投資人進場撿便宜的良好時機。

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