戰爭只講輸贏不講道德！蔡正元暗諷：發小冊子喊不投降能打贏？

外媒報導，美國對俄烏戰爭提出28點和平方案，其中包括要烏克蘭割地、放棄加入北約等條件。前立委蔡正元表示，烏克蘭總統澤倫斯基這票人，不要初版的和平協議，現在要簽末版的和平協議，他還意有所指地說，有人挨家挨戶發本小冊子，以為號召絕不投降就能打贏戰爭。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元今天表示，美國川普總統拋出28點和平協議要解決俄烏戰爭，並擋住烏克蘭即將面臨的全面潰敗，而澤倫斯基接不接受已經無關緊要，不管戰爭能不能持續或可不可以贏，烏克蘭已喪失不接受的權利。烏克蘭的年輕男人已經快死光了，剩下一小批掌權的人，還在瞎掰要戰到一兵一卒。

美國要烏克蘭「割地裁軍」交出特定武器換取止戰。（圖／美聯社）

蔡正元指出，戰爭沒有後悔藥，如果三年前簽下伊斯坦堡和平協議，今天的烏克蘭早就恢復成一條活龍，但是烏克蘭那群死硬分子自以爲是天將神兵舉世無敵，結果是國破山河不在。澤倫斯基這票人不要初版的和平協議，現在要簽末版的和平協議。

蔡正元說，戰爭有自己的規則，只有輸贏沒有道德，否則再扯什麼和平協議不能保證和平、都是廢話。有人還挨家挨戶發本小冊子，以為號召絕不投降就能打贏戰爭，如果真的這麼愚蠢，那也是命該如此。