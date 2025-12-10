「戰爭可上班上課」掀爭論！朱宥勳相挺：戰爭不是禮物 你還是要付房租水電

作家朱宥勳挺苗博雅「戰爭可上班上課」言論：戰爭不是禮物，你還是要付房租水電。 圖：翻攝自朱宥勳臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市議員苗博雅日前在直播中提到「戰爭期間仍可能上班上課」，引發部分網友嘲諷與批評；然而作家朱宥勳今（10）日提出另一套邏輯，直言許多誤解源自於「把戰爭想成像颱風假」。他以FAQ形式整理出七點說明，質疑：「戰爭是巨大的災難，不是巨大的禮物，你的水電房租不會因為戰爭自動變免費，你當然還需要薪水。」

朱宥勳首先指出，日常生活的成本並不會因為戰爭而歸零，因此「為什麼還要上班上學」本身就是一個把戰爭想得太輕鬆的誤解。他強調，戰爭期間確實可能遭遇轟炸，因此才需要空襲警報制度，政府也會依狀況宣布停班停課，不會任由民眾暴露於危險。

至於有人主張「戰時應全面停班停課」，朱宥勳認為，天災與戰爭本質不同，颱風地震是短期災害，但戰爭可能拖長數週甚至更久，同時還需要大量資源支撐，因此不可能仰賴政府免費供應食宿，也不可能讓所有工作全部停止。

他也回應「堅持不上班會怎樣」的疑問，表示若行業與戰備無關，沒薪水就只是個人的選擇；但若屬國家所需，就會進入戒嚴體制，「你不想上班也會被抓回去上班」，拒絕者會受到法律重罰。他提醒，戰時仍然存在法律，而且比平時更嚴格，因為警察也會持續上班。

針對「台灣太小沒有局部安全區」的說法，朱宥勳則指出，台灣海峽本身就是縱深，大多數兵推都認為海空戰至少會持續好幾週，而台灣本島的地形，包括中央山脈與大量河流，也會使戰況呈現區域差異。

最後，有人喊出「不如投降不用上班」的說法，他更直接反問，戰時投降本身就是高風險行為，「你跑去解放軍面前說要投降，他們會高興收容你，還是把你當可疑份子處理？」即便假設投降成功，成為中華人民共和國的一份子，「不好意思，你還是要上班上課，而且薪水更低。」

朱宥勳以反諷收尾：「中國現在平均月薪只有一萬台幣上下，再次祝你好運。」

