戰爭可上班上課？苗博雅言論挨轟 本人還原脈絡回擊：若台灣被佔領我絕是第一批被殺

台北市議員苗博雅日前在直播中談到，其實戰爭發生多數人還是維持日常生活，她舉烏俄戰爭為例，沒被占領地區仍在上班上課，並說若台灣如馬祖金門遭入侵，其實台灣本島大多數日常執行還是會日常運作，遭解讀為戰爭可上班上課。

對此，苗博雅反擊嘆說遭斷章取義，並喊說自己與家人都沒外國護照，「若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。」

苗博雅發文指出，最近有一波紅媒政論節目、側翼粉專社團對她進行一條龍攻擊，截取她日前直播一小段做文章，自己發現那些圖文、粉專及網軍帳號，都無法正確引用她實際講的話。

中共攻台可能情境？ 還能正常生活？

「單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。」苗博雅舉以色列為例，表示其面積僅台灣6成，與敵對國家還沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。

她再舉例，八二三砲戰時，台灣本島仍然維持社會運作。而現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。

她進一步說明，就算中共直接打台灣本島，如二戰時期，1938至1945間台灣本島各地受到幾波盟軍大空襲，但這7年間社會還是要運作，「世界上沒有兩場一模一樣的戰爭。我們必須為各種可能的情境做最完善的準備。」

苗博雅點出，中國也知打台灣成本過高，所以是希望透過威嚇讓台灣自願投降，讓台灣人相信「首戰即終戰」，讓台灣人相信台灣在幾天之內就會全島毀滅，「任何不符合中共外宣的說法，主張臺灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊；任何主張抵抗的人，都會被打成：散播仇恨、沒人性、好可怕、沒常識、軍盲、小丑、精神有問題」

美化戰爭？ 苗博雅回應了

針對網友留言指她美化戰爭、軍盲等，苗博雅也親自回應，直言那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去了，「我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降」

