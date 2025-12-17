戰爭威脅 內政紊亂與民生通膨 解析台灣人口雪崩的深層結構

台灣生育率拉響警報。自2020年起，人口結構陷入「生不如死」的死亡交叉，這不僅是冰冷的統計數字，更是社會對未來失去信心的「集體投票」。最新數據顯示，單月新生兒人數已數度跌破萬人大關，自然減少趨勢已持續五年之久。連長期關注全球文明存續的馬斯克（Elon Musk）都以此示警。面對這場根本性的國安危機，賴政府不但無暇因應，甚至加劇社會的不安。

賴政府上任以來，對外選擇讓台灣一昧迎合美國主導的經濟與安全架構。從供應鏈重組到去風險化，台灣在承擔大國博弈成本的同時，自主空間卻日益受限。對內，朝野政黨對峙僵持，政治能量空轉於權力攻防與意識形態，社會撕裂已成日常。

更深層的焦慮來自兩岸關係。當備戰語言、防空演練與兵役延長成為生活常態，政府若無法開闢一條可預期的和平路徑，年輕世代便會以「不生」作為對動盪未來的無聲抵抗。生育並非單純的消費行為，而是對未來三十年生命品質的總體判斷。當經濟變局動盪、兩岸戰雲密布、內部政治撕裂，放棄生育反倒成了年輕人最理性的「風險管理」。

歷史數據足以佐證：2009至2015年兩岸局勢相對平穩時，年度出生人口尚能維持在約20萬人的水準；2016年後隨著安全感流失，新生兒數雪崩式下滑。這並非巧合，而是社會預期的直接投射。若政府僅能端出托育補貼等「末端止痛藥」，卻無法回應年輕人對和平、穩定與社會和解的根本渴望，鼓勵生育終將流於口號。

一個連「讓人敢生」的環境都無法提供的政府，談再多韌性與價值，都顯得蒼白無力。人口，是最誠實的民意。而今天的台灣，正在用空蕩的搖籃，為失序的治理寫下判決書。

