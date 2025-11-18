戰爭手冊動用二備金 林飛帆喊「比照選舉公報」挨轟

《台灣全民安全指引》手冊決標金額4279萬元，王鴻薇質疑林飛帆(右)印書當政績。（合成圖／劉宇捷攝、資料照）

國防部18召開記者會，針對動用第二預備金決標金額為4279萬元的《台灣全民安全指引》進行說明。但國民黨立委王鴻薇質疑，國防部特意編列在5000萬元備查門檻以下，先斬後奏不讓立院正常審查，到底有什麼緊急需要？網友轟「什麼年代了還在用紙本？都在搞錢！」

王鴻薇18日發文提到，國安會副祕書長林飛帆17日還說要比照選舉公報模式讓民政系統發放，讓全台統計約900多萬家戶領到。根據國防部記者會，運送採限制性招標專案由中華郵政負責180多萬，預計發放1988萬餘元每家戶2元作業費。等於總計花費逾6500萬元。

王鴻薇直指，事實上第二預備金，往往用於少見的特殊事故或緊急情況，過去多半用於重大天災，以及因應原列經費不敷、臨時需要才能動支。而且每筆動支金額超過5000萬元案件者，應先送請立法院備查。

王鴻薇質疑，國防部為什麼特意編列在備查門檻以下，且特地在明年國防相關預算提高狀況下，不編列預算讓立法院正常審查，反而「先斬後奏」動用二備金來支應？是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑？

王鴻薇直批，當在野黨為全民爭取普發現金，人民普遍認同的時候，民進黨卻規避利用監督，用公帑來普發戰爭手冊，當成政績向人民邀功。請問這筆錢到底有什麼緊急需要，讓林飛帆印書當政績？這是政治花費還是必要花費？

也有粉專發文直酸：數位版的民防手冊第一版下載量有1萬6615次，加了賴清德簽名後只有93次。

網友表示「和平還是首選，戰爭不是遊戲，能避才是王道」、「拿來墊便當盒」、「不是没錢繳水、電費、買紙、衛生紙？浪費納稅人的錢」、「各種搬錢的方法，真的讓我大開眼界」、「什麼年代了還在用紙本？真的是什麽錢都要搞」、「唉！真愛亂花錢！把錢花在治水不是很好？」、「現在很多人都不讀實體書了，尤其是小朋友，真要做其實電子版不是更環保更永續」、「給誰印了？誰又發大財了？」、「浪費公帑」。

