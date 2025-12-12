戰爭時照常上班課？黑熊學院最新解答參考「颱風」 網暴動

民進黨立委沈伯洋是黑熊學院創辦人。（圖／資料照）

台北市議員近日前在直播提到現代戰爭，稱如果金門、馬祖遭中共入侵，台灣本島仍可維持上班課，引發軒然大波。對此，黑熊學院在粉專指出，若把戰爭換成「颱風」或「地震」，要不要上班，答案其實很明顯，引發網友議論。

「黑熊學院」昨（11）日在臉書粉專指出，戰爭時是否要上班上課，其實只要問對問題，答案就很清晰。例如，把「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災，不是所有人都能立即停止上班上課，會有某些遭受衝擊比較嚴重的地區，會宣布停止上班上課；某些地區完全不受影響，那就照常上班上課。即使是停止上班上課的區域，有些人仍得風雨無阻的堅守崗位，並不難理解。

廣告 廣告

「黑熊學院」解釋，戰爭通常不是連續的砲火攻擊，因為飛彈很貴，不可能無限狂打。拿一戰、二戰或烏俄戰爭來看，沒有被攻擊的地方，人民都要想辦法活下去，因此都一樣。

「黑熊學院」認為，戰爭發生確實破壞了日常生活，但生活還是得過、飯還是得吃、人還是要想辦法生存，如何盡力維持生活才是重點。台灣因本島東西最寬處僅144公里，一旦開戰，幾乎無戰略縱深可供退守與轉進，但是台灣擁有天然的縱深與屏障，就是台灣海峽，「登陸戰」就是台海衝突中，敵人最難以實現的情境。

「黑熊學院」指出，總統府、關鍵基礎設施（機場、橋樑、車站、變電所、軍事基地），這些地方最有可能被優先攻擊，飛彈可能會好幾十枚去集中破壞其中一個重要設施，但通常不會去攻擊好幾十個一般社區。既然如此，這些社區就得要想辦法盡力維持日常運作。

「黑熊學院」強調，無論何種型態，發生戰爭時都不會是「只能放空等死」，還指應思考互相幫助抵禦外敵度過難關？而不是唱衰、打口水戰。

貼文曝光後，引發兩派網友意見，有一派表示支持：「很實用的指引，希望有更多人閱讀了解」、「支持黑熊保衛家園！」不過也有不少人狠酸，「戰了當然逃命要緊⋯⋯上什麼班上什麼課」、「第一次看過拿颱風跟天災比喻戰爭，不要在那邊偷換概念，白癡死了」。

【看原文連結】