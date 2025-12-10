戰爭照常上班上學？最新萬人網路投票一面倒輾壓

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，以俄烏戰爭為例，烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，相關說法引發外界熱議。而根據一份1.8萬人參與、以相關話題為題的網路投票顯示，9成2的參與者認為，兩岸如果發生戰爭，認為一般人已無法正常上班上學。

苗博雅11月26日在直播中談及戰爭型態，指出許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，例如《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》。她並舉俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。

到了9日晚間，苗博雅在Threads發文表示，攻擊者無法正確引用自己實際講的話，單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。她指出，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，在發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作，而在823砲戰期間，台灣本島仍維持社會運作，現在國內外兵推，還是有大陸突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。

粉專「不禮貌鄉民團」10日起以「兩岸如果發生戰爭，你認為一般人民還能正常上班上學嗎？」為題，在其YouTube頻道發起網路投票，本次投票共計有3個選項，分別為：「相信非作戰人員還能上班上學」、「我認為一般人已無法正常上班上學」、「沒意見/其他」。而截至10日晚間，已有萬人參與投票，其中92%的人投給「我認為一般人已無法正常上班上學」，投給「相信非作戰人員還能上班上學」、「沒意見/其他」的人則分別只有5%、3%。

