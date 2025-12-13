戰爭生活免驚？黑熊學院曝「飛彈很貴」 媒體人不忍打臉了

民進黨立委沈伯洋是黑熊學院創辦人。（圖／中時資料照，姚志平攝）

台北市議員苗博雅日前在直播提到現代戰爭，一番「照常上班上課」言論引發爭議，不過黑熊學院聲援，強調飛彈很貴，不可能無限狂打。對此，資深媒體人謝寒冰示警戰爭的可怕性，痛批說這些話的人很不負責任。

謝寒冰在昨（12）日播出的中視政論節目《新庶民大頭家》，點名苗博雅、沈伯洋這些人現在出來洗地，告訴大眾戰爭沒那麼可怕，但他覺得奇怪的是，政府之前發小橘書要大家全員備戰，黑熊學院一直叫大家全部搞民防，美國教的一直是城鎮作戰，這兩個是截然完全相反的概念。

廣告 廣告

謝寒冰指出，黑熊學院說台灣海峽是天險，所以台灣只要挺住就安了，讓他忍不住酸：「如果真的是這樣的話，那搞什麼民防？發什麼小橘書？反正他又登陸不了」，也不用去買反登陸的武器，我們就坐在那邊等，「結果你們做的完全不是這一套，所以這一些人到底知不知道自己在講什麼」。

謝寒冰打臉黑熊學院的說法。（圖／翻攝自新庶民大頭家YouTube）

謝寒冰更表示，說這些話的人心裡很清楚，台灣真的快發生戰爭了，愈來愈接近戰爭邊緣。針對黑熊學院「飛彈很貴，中共不會用那麼多飛彈打台灣」，他承認飛彈確實很貴，但認為這種想法，還停留在八二三砲戰，「我拿47萬發的砲彈，把你金門整個覆蓋一遍嗎？」

謝寒冰說，敵軍飛彈當然是打高價值目標，包括飛彈陣地、指管通情的節點、能源傳輸的節點、彈藥庫、天然氣儲存槽等，「比如說這些東西，我把你炸掉就好」，其他的民防相關不需要炸，為什麼？因為沒水、沒電、沒通訊，「你覺得這個社會會怎樣？」痛批這些人還在想上班上課，讓他覺得很好笑。

謝寒冰好奇，若真的發生戰爭，政府宣布正常上班上課，是否有民眾會乖乖去？「我是不會去，你會去嗎？你有蠢到這種地步，難道你們覺得會發生這種事嗎？你覺得會這樣嗎？」大家早就嚇得半死，能逃就逃、能跑就跑了。

謝寒冰提到，有網友辯說當年台北大空襲，之後台灣人還是繼續正常生活，為此他反駁，該戰爭前前後後有10個月，全台灣都被炸，死了幾千人、失蹤了幾百人、上萬棟房屋被毀，共27萬人生活受到影響，更有上百萬人間接受到影響，「這叫回復正常生活？你們的正常生活到底是什麼」。

謝寒冰嘲諷，是否青鳥、黑熊、綠蟾蜍認為，所謂的正常生活，只要我活著就算正常？他提醒，戰後即使沒死，很多人看到戰爭的景象，一輩子都有陰影，也有許多人戰後得到PTSD（創傷後壓力症候群），一輩子都忘不了那種慘痛的經驗。

謝寒冰砲轟，戰爭不是給你們說來玩的，但這些人為何敢這樣說？理由很簡單，真的發生戰爭，都跑光了，「倒楣的是我們，被他害到進入戰爭的人，我們跑不掉」。

【看原文連結】