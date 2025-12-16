戰火慢慢靠近是沒感覺的，因為它有一種「預示感」，讓人慢慢熟悉，漸漸麻木。現在，連川普也在預言第三次世界大戰有可能引爆。不只俄烏戰爭，迦薩、敘利亞、伊朗，乃至於泰國與柬埔寨，戰火以一種看不見的方式擴散，向外延燒。可憂的是，俄烏戰爭、迦薩轟炸後，死亡漸漸習以為常，流離與喪亂，那種孤兒哭泣於道途的悲憐情境，在網路以秒翻頁的速度下，竟已遙遠如遠古。

這種對戰亂的預示感是恐怖的。在執政者的操弄與美國軍火商的推波下，台灣也漸漸在「培養」這種氣氛。當人們對戰爭演習、購買軍火、飛彈攻擊、無人機殺傷、戰火生存底線、登陸戰爭、避難包等，彷彿熟悉到變成生活用語之後，會漸漸自以為「習慣戰爭」，無懼戰爭。要直到面對大量死亡才會覺醒過來。一如現在的烏克蘭。但覺醒過來已家破國亡，一切都太遲。

回顧世界大戰，塞拉耶佛斐迪南公爵刺殺事件只是引爆戰爭的導火線，第一次世界大戰之前各國已各自結盟，軍備競賽，各有擴張野心。奧匈帝國對塞爾維亞一宣戰，俄羅斯帝國即支持塞爾維亞，捲入戰爭，德國堅定支持奧匈帝國。俄國的盟友法、英相繼加入戰爭。一場刺殺案引發的連鎖反應，最終導致第一次世界大戰。第二次世界大戰也是逐步展開的。日本入侵中國、德國吞併奧地利和捷克斯洛伐克、國際聯盟的無力制止、綏靖政策的失敗，早已預示軸心國的世界大戰已不可避免。

21世紀的現在，戰爭之火燒得並不特別。總是有一個野心帝國想擴張，或維持帝國的世界版圖。1989年「蘇東波」解體後，歐美資本主義體系宣告歷史終結，推動全球化，將中俄都納入世界經濟體系。卻不料，當這兩國走過解體的殘破，站穩腳步時，反而引起歐美的擔憂。北約不斷東擴，直逼近俄國邊界，而美國則試圖壓制中國的崛起，力圖把台灣推成引戰的火藥庫。

俄烏戰爭打到今天，川普想停，英、法、德幾個主要歐盟國仍不願罷休，似乎非把烏克蘭打到全面崩潰，把俄國打殘才甘休。可悲的是，這些老牌帝國只想讓烏克蘭出賣礦產或拿俄國的凍結資產去打仗，把這種「拿別人的拳頭去捶石獅子」的把戲玩得精熟如妖。

美國也不遑多讓，想把台灣推到前面去捶中共這頭大石獅。坦白說，民進黨搞大罷免就是一場與美國共舞的陰謀。如果大罷免成功，國會多數被民進黨掌握，國防預算隨便他們花，那台灣人被美國指揮去送死，有什麼好意外的？只要想想大罷免時，美國在台協會高雄分處曬出避難包來助罷，就知道他們參與有多深。

現在關鍵是：歐洲有俄烏戰爭，中東有迦薩戰爭，伊朗在搞原子彈，美國則想在大美洲地區獨霸，此時如果連東亞都打起仗來，那離世界大戰也不遠了。還好美國暫時騰不出手來，中國也拒絕上當。這大約是東亞之幸了。

然而，台灣總是有一些想發戰爭財的人，開始玩起演習、延長兵役、戰車巡視、拉高兩岸衝突，就可花大錢買軍火。而大筆軍火錢，如同大家現在已看到的，都進了某人的台南樁腳口袋，雖然他們原本只是做水電裝修的小公司。這正如澤倫斯基以前演戲的夥伴可以變成軍火商，拚命賺錢拿回扣是一樣的道理。

這便是戰爭的預示感。戰火慢慢擴散，民間渾然無覺，政客拉高衝突，帝國軍火商大賺其錢，直到有一天，局勢無法回頭，戰爭真正開始，戰火燒毀家園，親人死傷遍野，流離喪亂，那時要回頭也來不及了。眼看著烏克蘭的教訓，台灣人還不警醒！（作者為作家）