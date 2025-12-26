戰爭研究所：俄羅斯沒有能力打下整個頓內茨克又同時在烏克蘭其他地區發動攻擊

俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基即將面見美國總統川普，討論結束俄羅斯侵略戰爭的協議內容。莫斯科則堅持索要其還未能佔領的頓內茨克地區。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）評估，此舉很可能是為了節省俄羅斯的人員和物資資源，也可能是為了讓俄羅斯在未來更有利於再次入侵，從而實現普丁控制整個烏克蘭的長期戰略目標。

「戰爭研究所」分析，俄羅斯「沒有足夠的人力物力」來攻占頓內茨克剩餘地區，「同時還要在其他地區繼續發動攻擊」。

廣告 廣告

評估報告繼續指出，「因此，克里姆林宮在談判中要求烏克蘭割讓頓內茨克州未被佔領的地區，很可能是為了節省俄羅斯的人員和物資資源，並可能使俄羅斯在未來更有利於再次入侵，以實現普丁控制整個烏克蘭的長期戰略目標。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白宣布推動「兒童帳戶政策」吳欣岱：畫虎不成反類犬的粗糙提案

揭露俄假訊息攻擊 德法駐日大使聯名籲團結捍衛民主