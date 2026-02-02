戰爭結束曙光？ 澤倫斯基曝美俄烏第2輪三方會談2/4、2/5登場

澤倫斯基曝美烏俄第2輪三方會談2/4、2/5登場。（翻攝X@ZelenskyyUa）

烏俄戰爭持續至今，烏克蘭總統澤倫斯基昨（1）日指出，美、俄、烏三方會談將於2月4日到2月5日舉行，另外，他也喊，「烏克蘭已準備好進行實質討論」。

美、俄、烏三方會談先前訂於2月1日登場，不過澤倫斯基曾有說明，由於美國、伊朗的情勢緊張，所以時間、地點方面有可能會變動。

澤倫斯基昨日指出，烏克蘭的談判團隊交出了一份報告，美、俄、烏三方第2次會談日期已經確定，訂於2月4日到2月5日在阿布達比舉行，「烏克蘭已準備好進行實質討論」。

廣告 廣告

另外，澤倫斯基也說，希望這次的談判成果，可以更接近真正體面的結束戰爭，也感謝所有提供幫助的人。

俄羅斯先前屢次攻擊烏克蘭的能源基礎設施，使得基輔許多民眾沒有暖氣。應美國總統川普的要求，俄羅斯在2月1日前，同意停止對基輔及其周邊城鎮的襲擊。

更多鏡週刊報導

普丁同意了！ 克里姆林宮宣布：2/1前暫停攻擊基輔

黃國昌遭酸從反紅媒變護紅媒！6年前「告別中天」影片曝 他嘆：經歷什麼出賣靈魂

冷氣團發威！今恐探13度「雨彈襲台」 明起回溫「這時間」冷空氣再襲