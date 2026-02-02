戰爭變打Game？烏軍稱80％戰果靠無人機 積分制曝光

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭即將邁入第5年，戰場型態已發生根本性轉變。烏克蘭國防部1月26日公布驚人數據，宣稱目前戰場上超過80%的俄軍目標是由無人機摧毀。更引人注目的是，烏軍導入了一種類似電玩遊戲的「電子積分系統」，士兵操作無人機擊中目標後可獲得點數，甚至能用這些點數在線上商城購買更多裝備，將戰爭徹底「遊戲化(Gamification)」。

據軍事媒體《Defense News》報導，烏克蘭國防部在表揚優秀無人機單位的活動中指出，僅在2025年，烏軍就有多達81萬9737次經影片確認的無人機攻擊紀錄。其中，近 24 萬次直接針對敵軍人員，另有數萬次打擊輕重型車輛與敵方無人機。這項數據顯示，無人機已從輔助角色躍升為戰場上的主要打擊手段，改變了過去由傳統火砲主宰戰場的局面。

殺敵賺點數 線上買裝備

烏克蘭總統澤倫斯基在活動中表示：「我們清楚記錄每一次打擊，並為每一次成功授予積分。」這套創新的激勵系統，允許部隊將擊殺戰果轉化為虛擬點數，並在名為「Brave1」的內部平台上，兌換新的無人機、電戰系統或其他急需裝備。這種機制不僅激勵了前線士氣，更讓後勤補給變得如網購般高效。

儘管無人機戰果豐碩，但西方軍事專家仍提醒，戰爭不能單靠機器打贏。澳洲退役少將萊恩(Mick Ryan)指出，無人機雖然能殺傷敵人，但無法像步兵一樣「佔領與固守陣地」。英國皇家聯合軍事研究所(RUSI)也強調，無人機與傳統火砲的結合才是最強戰力。對此，澤倫斯基也坦言，火砲依然重要，但戰爭正在進化，誰能最快應用並驗證新科技，誰就能掌握戰場主動權。

