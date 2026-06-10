戰爭越打美國越有錢 油價高升美國發大財 貿易逆差因此降低

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美國商務部於美東時間6月9日公布最新數據指出，美國4月商品與服務貿易逆差呈現輕微收斂。由於美伊爆發衝突導致全球石油供給受阻、國際油價大漲，進而激勵美國本土石油出口飆升至歷史新高，這項利多恰好抵銷了美國因布建人工智慧（AI）基礎設施而對海外晶片及網通設備所產生的龐大進口需求。整體而言，美國的基本貿易架構並未出現顯著本質變化。



數據顯示，美國4月整體貿易逆差較3月修正後的566億美元縮減了1.2%，降至559億美元，此一結果與經濟學家先前預測的559億美元完全吻合。其中，出口表現亮眼，單月成長2.6%，達到了創紀錄的3271億美元；進口方面也同步走高，成長2.0%至3830億美元。

半導體進口成長17億美元



在出口部分，原油及石油製品成為支撐4月經貿的最大功臣。自今年2月下旬美伊軍事衝突爆發以來，荷莫茲海峽實質上已陷入封鎖狀態，導致國際原油價格急速竄升，衝破每桶100美元大關。美國本土能源業者隨即擴大產能與出口量因應，促使美國4月石油出口額從3月的276億美元大幅躍升至歷史新高的367億美元。單是石油項目的貿易順差，就擴張到了177億美元的歷史新高。

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相較之下，進口部分的成長則由資本財所帶動。4月資本財進口額達到創紀錄的1269億美元，背後的核心動能正是美國本土對AI相關設備的瘋狂需求，顯示出全美各地數據中心的擴建熱潮毫無降溫跡象。在細項方面，電腦類進口增加22億美元，半導體（晶片）進口成長17億美元，電信與網通設備也增加了16億美元。

若從國別來看，美中雙邊貿易結構以及全球供應鏈移轉的趨勢更加顯著。美國4月對中國的商品貿易逆差縮減了26億美元，降至120億美元，且不論是美國對中出口還是自中進口均出現下滑。與此同時，美國對越南的貿易逆差則持續擴大。這反映出貿易戰爆發以來，科技與製造業供應鏈加速向東南亞等第三地移轉的長期趨勢。

在服務貿易領域，4月服務出口微幅衰退4億美元，降至1058億美元，主要受到觀光旅遊、交通運輸以及設備維修等項目疲軟的拖累。值得注意的是，旅遊出口更跌至兩年多來的最低點。而服務進口則增加13億美元至780億美元，使得4月服務業貿易順差來到278億美元。

逆差縮減背後有其他因素影響



若扣除價格波動、經通貨膨脹調整後，美國4月的商品貿易逆差實質縮減15億美元，降至843億美元。

此次報告同時納入了年度數據修正。其中，3月的貿易逆差從原先公布的603億美元，大幅下修至566億美元。

縱觀今年前4個月的累計數據，目前的貿易逆差相較於2025年同期，帳面上雖然大幅減少了49%，不過經濟學家強調，這一對比存在嚴重的基期扭曲。主因是2025年初，全美大批企業為了搶在川普政府宣布的「解放日」關稅政策生效前囤貨，曾引發一波歷史性的搶進口狂潮，導致去年的基期異常墊高。



責任編輯：許詠翔



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