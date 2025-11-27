戰爭轟炸都沒燒這麼慘──香港宏福苑大火如何造成如此慘烈傷亡？

宏福苑發生五級火警，釀成慘重傷亡。圖／翻攝自Threads

戰略風格／世界特種部隊與軍武資料庫主筆，本文經授權後刊登

11月26日香港新界「宏福苑」社區發生的五級大火（最嚴重火災），截至目前已造成44死56傷、恐有279人失蹤。

看著火場畫面，作為長期關注軍事衝突的軍友，很多人應該感到震驚與不解：就算是戰爭狀態，如目前正在進行的俄烏戰爭，許多城市遭到飛彈或火砲轟炸，絕大多數鋼筋水泥建築物，也沒有燒成這種「火燒連營」的情況。（8棟大樓7棟起火）

只有二戰時期燃燒彈轟炸木製建築社區，才看過類似火情，因現代鋼筋混凝土建築具備極高的耐火極限，即便遭遇軍事打擊，火勢通常也僅侷限於被擊中的樓層或單元。

廣告 廣告

然而宏福苑這場大火卻能瞬間吞噬多棟大樓，甚至造成數百人死傷失蹤，這種毀滅性的結果與住戶「根本來不及逃生」有絕對關係，經綜合分析，主要有以下三大致命原因：

一、外部「易燃棚網」導致反應時間歸零

該社區正進行外牆維修，整棟大樓被乾燥的竹棚架、易燃的尼龍圍網及發泡膠緊密包裹：棚架用竹子當骨架沒問題，有問題的是棚網與封窗建材竟使用易燃的材料！

這解釋了為何火勢能超越常規戰爭轟炸的破壞模式：火勢不是從內部單點慢慢燒出來，而是藉由外部的高分子材料，在極短時間內將整棟大樓「包圍」。

對於住戶而言，火是同時從窗外四面八方襲來，加上燃燒產生的滴落物迅速引燃低樓層，再往高層燒，整棟大樓瞬間陷入火海。

「外部包圍內部」的燃燒方式，極大壓縮了黃金逃生時間，許多人可能在睡夢中或猶豫間就已錯失逃生機會。

二、建物設計問題

根據宏福苑的平面圖顯示，該建築屬於「彈性十字二型」設計，主要特徵是中央核心筒完全封閉，並無先前外傳的開放式通風天井。

雖然這避免了天井式的引火效應，但在這種外部大火包圍的情況下，卻產生了另一種致命危機：所有住宅單元的大門都面對一個封閉的電梯大堂（Lobby），當外部火勢燒破窗戶侵入建築物內，濃煙便會湧入這個唯一的逃生通道。

由於缺乏天井或開放式走廊進行排煙，這個密閉空間瞬間會變成充滿劇毒濃煙的毒氣室。高層住戶一旦打開門想逃生，面對的不是出路，而是高濃度的致命濃煙。

三、不利的天候因素

事發時香港正受乾燥的東北季候風影響，濕度極低且風勢強勁。

強風不僅助長了火勢的推進速度，更讓火焰輕易跨越樓層間的防火阻隔，甚至波及鄰近座數，讓本就艱難的救援與逃生行動雪上加霜。

台灣也應關注老舊建物維修安全風險

宏福苑大火是一個慘痛的教訓，它證明了在錯誤的維修工法與易燃物料包覆下，和平時期的建築工地可能比戰區更脆弱。

願逝者安息，傷者早日康復，災民獲得妥善照料。也盼此次慘劇能讓也有許多老舊建築需要維修的台灣，能關注並優化可能的系統性安全漏洞。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／居民「開窗全是濃煙烈火」第一視角影片瘋傳！工人邊喊變逃命

香港宏福苑大火／歌神是大埔居民！心痛曝「手寫信」急籲各界救援

香港宏福苑大火／37歲殉職消防員原定「12月結婚」！生前甜蜜PO文曝光令人心碎