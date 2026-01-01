戰爭近5年...俄烏領袖元旦談話仍強硬 民間盼快和談

儘管國際質疑聲浪不斷，俄烏兩國領袖在元旦之際立場依舊強硬。（圖／美聯社）





俄羅斯國防部近日公開雪地中支離破碎的無人機殘骸畫面，聲稱攔截了91架意圖攻擊普丁官邸的烏克蘭無人機。俄方指出，每架無人機皆搭載6公斤炸彈，隨即將此定調為暗殺行動。俄羅斯防空導彈部隊司令羅曼涅科夫更強調，無人機的飛行路線顯示這是針對總統住宅的刻意襲擊，直指基輔政權蓄意為之。



對於俄方的指控，美方態度存疑。《華爾街日報》獨家報導指出，俄國未交代發現地點，且認為即便無人機來自烏克蘭，目標也未必是普丁本人，質疑此舉根本是政治操作。美國總統川普雖證實與普丁進行了通話，但他對此事的態度發生轉變，從最初對烏克蘭表達憤怒，幾天後轉為持保留態度，隨後更發文指控俄羅斯才是阻礙和平的關鍵因素。

廣告 廣告

儘管國際質疑聲浪不斷，俄烏兩國領袖在元旦之際立場依舊強硬。普丁在年終談話中向官兵喊話，堅信終將取得勝利；烏克蘭總統澤倫斯基則強勢回應，烏克蘭雖身心俱疲，但絕不會簽署任何如「明斯克協議」般精心設計的軟弱條約，並暗示絕不接受割地求和，以免助長侵略者的氣焰。



然而，領導人的強硬立場背後，是兩國人民沉重的代價。戰爭導致的經濟與社會壓力讓民眾苦不堪言，更有俄國民眾直言「渴望和平」。最新民調顯示，高達66%的俄國民眾對普丁的勝利宣言並不買單，反而希望盡快展開和談以脫離戰爭惡夢。隨著俄烏戰爭邁入第五個年頭，這場戰事究竟何時能畫下句點，目前看來仍遙遙無期。

更多東森新聞報導

美烏會談後「普普」再熱線 普丁告狀官邸遭烏軍偷襲

俄耶誕節攻擊不斷！ 澤倫斯基稱「烏克蘭人都盼普丁死」

普丁月曆又來囉！ 書店業者曝「一上架就搶購一空」

